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شاهد.. المكان الذي صُلي فيه على جثمان الملك عبد العزيز

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شاهد.. المكان الذي صُلي فيه على جثمان الملك عبد العزيز

الرياض (صدى):
ذكر الباحث في تاريخ الرياض فهد المفيريح، اليوم السبت، المكان الذي أقيمت فيه صلاة الميت على جثمان الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود الذي توفي في 2 ربيع الأول 1373هـ الموافق 9 نوفمبر 1953م، في محافظة الطائف.

وأوضح فهد المفيريح، نقل جثمان الملك عبدالعزيز إلى الرياض، لتؤدى صلاة الميت عليه في مسجد العيد القديم، الذي يقع في شارع البطحاء بالرياض، وهو مبنى أمانة منطقة الرياض حاليًا؛ حيث أن المسجد الكبير بوسط العاصمة كان صغيرًا ولا يتسع لعدد كبير من المصلين عندما تُوفي الملك عبدالعزيز.

وأشار إلى أن لذلك تم أداء صلاة الميت على جثمانه في مصلى العيد نظرًا لاتساع رقعته، فيما نُقل هذا المصلى إلى الجهة الجنوبية الغربية من تلك المنطقة، نظرًا لأن الأمطار في شارع البطحاء كانت تغمره باستمرار.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
عنــز الفريـــج🐐 تحــب التـــيس🐐 الغـريــب .
زائر
الاعب مو محتاج هذي الاشكال تتكلم عنه وتبغي مشاهدين من وراه
ابو محمد 😎
قواكم الله .. .. المخالف يستاهل المخالفه ..
. راعــي الـددســـن .
اوكــــــــــيه .👍.
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .

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