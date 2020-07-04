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«تويتر» تضع شرطًا قاسيًا للسماح بتعديل التغريدات

Time منذ ساعة
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«تويتر» تضع شرطًا قاسيًا للسماح بتعديل التغريدات

وكالات (صدى):
كشفت منصة "تويتر"، عن توجهها للأشخاص بتعديل تغريداتهم عندما يكون هناك اعتماد واسع النطاق لأقنعة الوجه في العالم؛ حيث يسمح خيار تحرير التغريدة لمستخدمي المنصة بتصحيح التغريدات في حال نشروا شيئًا وأدركوا لاحقًا أنه كاذب، أو إذا قاموا ببساطة بخطأ مطبعي.

وأوضح جاك دورسي Jack Dorsey، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، في شهر يناير: " إن هناك اعتبارات عملية تجعل إضافة زر تعديل التغريدات أمرًا صعبًا "؛ مضيفًا: "يمكنك نشر تغريدة وقد يعيد شخص ما تغريدها وبعد ساعة يمكنك تغيير محتوى تلك التغريدة بالكامل، بحيث يصبح الشخص الذي أعاد تغريد التغريدة الأصلية ينشر الآن شيء مختلف تمامًا، وهو شيء يجب الانتباه إليه".

وأشار إلى أن المنصة تدرس إدخال فترة تأخير فيما يتعلق بإرسال التغريدات، بحيث قد تصل مدة التأخير إلى 30 ثانية، وسيكون لدى مستخدم "تويتر" خلال فترة التأخير القدرة على تعديل التغريدة المرسلة قبل نشرها على المنصة ليراها الجميع.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
عنــز الفريـــج🐐 تحــب التـــيس🐐 الغـريــب .
زائر
الاعب مو محتاج هذي الاشكال تتكلم عنه وتبغي مشاهدين من وراه
ابو محمد 😎
قواكم الله .. .. المخالف يستاهل المخالفه ..
. راعــي الـددســـن .
اوكــــــــــيه .👍.
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .

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