تحذيرات من نسخة كوفيد 19 الجديدة: «الجائحة الحقيقية»

وكالات (صدى):
حذرت دراسة علمية من النسجة الجديدة لفيروس " كوفيد 19 " والتي أطلقت عليها «دي614 جي» .
وقالت الدراسة ان هذه النسخة الجديدة المتحورة من انتقال الفيروس منالصين لأوروبا ثم امريكا هي الأكثر انتشاراً ، وهي " الجائحة الحقيقة "لأنهم اكثر عدوى .
وأضافت ان النسخة الجديدة عبارة عن حرفا واحدا من الحمض النووي للفيروس في مكان يتحكم بالرأس الذي يدخل الخلايا البشرية .
ومع ،ذلك فلم تثبت الدراسة ان التحول هو سبب هيمنة الفيروس وانتشاره ،إذ قد يعود لعوامل اخرى مطالبة بتفعيل وسائل الوقاية دائماً وتعزيز ثقافة ارتداء الكمامات .