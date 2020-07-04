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تحذيرات من نسخة كوفيد 19 الجديدة: «الجائحة الحقيقية»

Time منذ ساعة
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تحذيرات من نسخة كوفيد 19 الجديدة: «الجائحة الحقيقية»

وكالات (صدى):
حذرت دراسة علمية من النسجة الجديدة لفيروس " كوفيد 19 " والتي أطلقت عليها «دي614 جي» .

وقالت الدراسة ان هذه النسخة الجديدة المتحورة من انتقال الفيروس منالصين لأوروبا ثم امريكا هي الأكثر انتشاراً ، وهي " الجائحة الحقيقة "لأنهم اكثر عدوى .

وأضافت ان النسخة الجديدة عبارة عن حرفا واحدا من الحمض النووي للفيروس في مكان يتحكم بالرأس الذي يدخل الخلايا البشرية .

ومع ،ذلك فلم تثبت الدراسة ان التحول هو سبب هيمنة الفيروس وانتشاره ،إذ قد يعود لعوامل اخرى مطالبة بتفعيل وسائل الوقاية دائماً وتعزيز ثقافة ارتداء الكمامات .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
عنــز الفريـــج🐐 تحــب التـــيس🐐 الغـريــب .
زائر
الاعب مو محتاج هذي الاشكال تتكلم عنه وتبغي مشاهدين من وراه
ابو محمد 😎
قواكم الله .. .. المخالف يستاهل المخالفه ..
. راعــي الـددســـن .
اوكــــــــــيه .👍.
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .

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