انتقام صادم من لرجل طارد زوجة آخر والعثور على مفاجأة بجواله

أبوظبي (صدى):
في واقعة غريبة ، اتهم موظف خليجي بالإمارات موظف خليجي آخر بخطفه والإعتداء عليه وسرقة هاتفه بسبب شكه في وجود علاقة بينه وبين زوجته .
وقال المجني عليه انه فوجئ بإتصال من شخص يريد التفاهم معه حول اتصالاته وعلاقاته النسائية ، وبالفعل التقى به فدفعه إلى ركوب السيارة بصحبة شخص آخر وطلب منه هاتفه فرفض فاعتدى عليه حتى استطاع معرفة رقمه السري .
وأكد المجني عليه ان المتهم عثر بالفعل على مقطع فيديو يخص زوجته فانتابته ثورة غضب وتركالرجل في الصحراء بعدما لقنه علقة ساخنة ، واحتفظ بالهاتف .
من جانبه انكر المتهم تلك الإتهامات ، واكد انه التقى بالمجنى عليه في مقهى دون خطف و اعتداء وانه اخذ الهاتف كدليل وليس للسرقة ، وتم الحكم عليه بالحبس 6 اشهر .