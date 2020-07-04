نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

انتقام صادم من لرجل طارد زوجة آخر والعثور على مفاجأة بجواله

Time منذ 24 دقيقة
Views 673
انتقام صادم من لرجل طارد زوجة آخر والعثور على مفاجأة بجواله

أبوظبي (صدى):
في واقعة غريبة ، اتهم موظف خليجي بالإمارات موظف خليجي آخر بخطفه والإعتداء عليه وسرقة هاتفه بسبب شكه في وجود علاقة بينه وبين زوجته .

وقال المجني عليه انه فوجئ بإتصال من شخص يريد التفاهم معه حول اتصالاته وعلاقاته النسائية ، وبالفعل التقى به فدفعه إلى ركوب السيارة بصحبة شخص آخر وطلب منه هاتفه فرفض فاعتدى عليه حتى استطاع معرفة رقمه السري .

وأكد المجني عليه ان المتهم عثر بالفعل على مقطع فيديو يخص زوجته فانتابته ثورة غضب وتركالرجل في الصحراء بعدما لقنه علقة ساخنة ، واحتفظ بالهاتف .

من جانبه انكر المتهم تلك الإتهامات ، واكد انه التقى بالمجنى عليه في مقهى دون خطف و اعتداء وانه اخذ الهاتف كدليل وليس للسرقة ، وتم الحكم عليه بالحبس 6 اشهر .

Time واتساب

أحدث التعليقات

اللهو البرئ
والله مالنا ف التصوير ..ولاادري كيف يتم .لكن ليس التصوير المشكلة اذا كان الحبل على الغارب .فمنع التصوير لايودي ولا يجيب..
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا الرشيده المواطن تحمل تكاليف وتبعات كورونا كامله وزياده
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا الرشيده المواطن تحمل تكاليف وتبعات كورونا كامله وزياده
ع.ع.ش
البيوت مخترقه نتيجة سهولة التواصل عبر وسائل الاتصال نسأل الله السلامه
HELLO MY
👍 كلامك عين الصواب👍

أخر الأخبار

تحذيرات من نسخة كوفيد 19 الجديدة: «الجائحة الحقيقية»
تحذيرات من نسخة كوفيد 19 الجديدة: «الجائحة الحقيقية»
Time منذ 14 ثانية Views 1007
بالصور.. نيسان في طريقها للكشف عن سيارة Magnite كروس الجديدة
بالصور.. نيسان في طريقها للكشف عن سيارة Magnite كروس الجديدة
Time منذ 13 دقيقة Views 1090
انتقام صادم من لرجل طارد زوجة آخر والعثور على مفاجأة بجواله
انتقام صادم من لرجل طارد زوجة آخر والعثور على مفاجأة بجواله
Time منذ 24 دقيقة Views 673
لجوء أكثر من 160 دولة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة
لجوء أكثر من 160 دولة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة
Time منذ 26 دقيقة Views 1451
مذيعو الجزيرة يستخدمون «تويتر» لتشويه صورة المملكة
مذيعو الجزيرة يستخدمون «تويتر» لتشويه صورة المملكة
Time منذ 29 دقيقة Views 1494
نواب تونسيون: البرلمان تحت حكم تنظيم الإخوان
نواب تونسيون: البرلمان تحت حكم تنظيم الإخوان
Time منذ 41 دقيقة Views 1444
القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجزائرية بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجزائرية بذكرى استقلال بلاده
Time منذ 55 دقيقة Views 1430
مصر تعرب عن مخاوفها من احتمالية انهيار سد النهضة
مصر تعرب عن مخاوفها من احتمالية انهيار سد النهضة
Time منذ 58 دقيقة Views 1729
الصين تتخذ قرارًا هامًا بشأن الدواجن
الصين تتخذ قرارًا هامًا بشأن الدواجن
Time منذ ساعة Views 1902
" الزكاة والدخل " توضح حالة لا يخضع فيها السكن للقيمة المضافة
" الزكاة والدخل " توضح حالة لا يخضع فيها السكن للقيمة المضافة
Time منذ ساعتين Views 2199