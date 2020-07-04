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لجوء أكثر من 160 دولة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة

Time منذ 25 دقيقة
Views 1448
لجوء أكثر من 160 دولة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة

الرياض (صدى):
لجأت أكثر من 160 دولة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة؛ لرفع إيرادات خزينتها، كأحد مصادر تمويل الميزانية العامة ولدعم الإنفاق الحكومي عقب الجائحة، فيما بدأ تطبيق رفع نسبتها من 5 % إلى 15 % على جميع السلع والخِدْمات الخاضعة لها في الأول من يوليو الجاري.

وفي السياق نفسه، تعد المملكة من أقل الدول في نسبة الضريبة التي ترواحت في عدة دول بين 20 و27 %؛ فيما تحتل المرتبة الأولى كأقل دولة في العالم في فرض الضرائب على السلع.

ويتبين أن مستوى ضريبة القيمة المضافة الذي تقرّر تطبيقه بـ15 % سيكون في أدنى مستوياته مقارنة بالدول الأخرى التي وصل فيها معدل الضريبة إلى 27 %.

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
والله مالنا ف التصوير ..ولاادري كيف يتم .لكن ليس التصوير المشكلة اذا كان الحبل على الغارب .فمنع التصوير لايودي ولا يجيب..
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا الرشيده المواطن تحمل تكاليف وتبعات كورونا كامله وزياده
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا الرشيده المواطن تحمل تكاليف وتبعات كورونا كامله وزياده
ع.ع.ش
البيوت مخترقه نتيجة سهولة التواصل عبر وسائل الاتصال نسأل الله السلامه
HELLO MY
👍 كلامك عين الصواب👍

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