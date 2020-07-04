نواب تونسيون: البرلمان تحت حكم تنظيم الإخوان

تونس (صدى):
أثار رفض البرلمان التونسي مناقشة اللائحة المصنفة جماعة الإخوان إرهابية غضب واسع بين البرلمانين في تونس وتأكيد بخرق البرلمان من قبل الجماعة واتهامات بالخيانة لأحزاب أخرى .
ومن المقرر تنظيم وقفة احتجاجية لنواب البرلمان التونسي اليوم بالعاصمة التونسية تنديداً بموقف البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي الإخواني والذي واجه هجوم كبير مؤخراً .
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي : ان البرلمان بات محكوم بتنظيم الإخوان ، وان حزب " قلب تونس " هم الخائن الأكبر لتصويتهم ضد اللائحة .
كما كشفت عن تهديدات كثيرة تلقاها بعض البرلمانيون قبل الجلسة للتصويت ضدها وحالة التخبط ومحاوات منع انعقادها ، مؤكدة ان دستور تونس ينص على انها مدنية ولن تكون اخوانية .