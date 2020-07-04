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مذيعو الجزيرة يستخدمون «تويتر» لتشويه صورة المملكة

Time منذ 28 دقيقة
Views 1490
مذيعو الجزيرة يستخدمون «تويتر» لتشويه صورة المملكة

ماجد القزيز (صدى):
أجرى مركز القرار للدراسات الإعلامية، دراسة عن رصد وتحليل مضامين حسابات مذيعي قناة «الجزيرة» القطرية على منصة «تويتر»؛ لمعرفة أبرز اتجاهاتهم نحو المملكة وتحليلها، وذلك في شهر مايو 2020م.

وتمثلت عينة الرصد والتحليل في ثلاثة مذيعين وصل إجمالي تغريداتهم إلى 629 تغريدة، موزعة بين: غادة عويس بـ274 تغريدة، وجمال ريان بـ231 تغريدة، وخديجة بن قنة بـ124 تغريدة؛ حيث يتعمد مذيعو قناة الجزيرة استهداف المملكة بعدد من الطرق غير المباشرة.

وتركزت على النيل من الدول المتحالفة مع المملكة، وتشويه حلفائها والسعي للنيل منهم، إضافة إلى ادعاء ضعف الدول الصديقة للتأثير سلباً على المملكة؛ فيما بلغت نسبة تداول الشأن السعودي في تغريدات المذيعين إلى (56.9 %) موزعة على تناول مباشر، وآخر غير مباشر.

واحتلّ التناول السعودي في حساب جمال ريان نسبة (68 %) فيما كانت نسبة التناول لدى غادة عويس (39.4 %) وأخيراً خديجة بن قنة بنسبة (12.1 %)، وكانت جميع تغريداتهم عن المملكة في الاتجاه السلبي، دون وجود أي تغريدات إيجابية أو محايدة؛ بينما تعتمد تغريدات مذيعي «الجزيرة» عن المملكة على الكلام المرسل دون دليل في نسبة تقدر بـ(83 %) في حين احتوت (17 %) من التغريدات على أدلة مضللة.

ويظهر ذلك درجة التناول التحريضي ضد المملكة لدى مذيعي القناة، وذلك من خلال المحاولات المتكررة لتشويه المملكة وقياداتها، والتطاول على كل صوت وطني أو رمز للاعتدال والتسامح.

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
والله مالنا ف التصوير ..ولاادري كيف يتم .لكن ليس التصوير المشكلة اذا كان الحبل على الغارب .فمنع التصوير لايودي ولا يجيب..
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا الرشيده المواطن تحمل تكاليف وتبعات كورونا كامله وزياده
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا الرشيده المواطن تحمل تكاليف وتبعات كورونا كامله وزياده
ع.ع.ش
البيوت مخترقه نتيجة سهولة التواصل عبر وسائل الاتصال نسأل الله السلامه
HELLO MY
👍 كلامك عين الصواب👍

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