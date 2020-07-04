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القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجزائرية بذكرى استقلال بلاده

Time منذ 54 دقيقة
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القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجزائرية بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
والله مالنا ف التصوير ..ولاادري كيف يتم .لكن ليس التصوير المشكلة اذا كان الحبل على الغارب .فمنع التصوير لايودي ولا يجيب..
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا الرشيده المواطن تحمل تكاليف وتبعات كورونا كامله وزياده
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا الرشيده المواطن تحمل تكاليف وتبعات كورونا كامله وزياده
ع.ع.ش
البيوت مخترقه نتيجة سهولة التواصل عبر وسائل الاتصال نسأل الله السلامه
HELLO MY
👍 كلامك عين الصواب👍

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