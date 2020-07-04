مصر تعرب عن مخاوفها من احتمالية انهيار سد النهضة

القاهرة (صدى):
أعرب وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أمس الجمعة، عن مخاوف القاهرة بشأن سلامة سد النهضة الإثيوبي وطريقة تشييده، كما كشف تفاصيل من الاجتماع الوزاري الخاص بالسد.
وأوضح محمد عبد العاطي، في تصريحات له: " تطرقنا في اجتماع اليوم لمسألة سلامة سد النهضة، وكان هناك تركيز من الجانب الإثيوبي على هذه النقطة خوفًا على سلامة السدود السودانية"، لافتًا إلى أن هذه النقطة تهم مصر أيضا.
وأشار وزير الري المصري إلى أن: " مصر تأخذ احتياطاتها للتعامل مع موضوع أمان سد النهضة، بحيث لا يؤثر على السد العالي وباقي المنشآت المائية لدينا، لذلك سنتخذ المزيد من الإجراءات والاحتياطات للتعامل في حالة انهيار السد (لا قدر الله)".
وأكد "عبد العاطي " أن هناك ما يدعو للقلق لأن الجانب الإثيوبي "لم يقدم أي تقارير أو مستند تترجم تصريحاتهم ببناء السد بطريقة آمنة، وبالتالي لا يوجد لدينا ما يؤكد أن تلك الإجراءات تم اتخاذها"؛ فيما الدول الثلاث، بحضور مراقبين، استعرضت مواقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة، التي أظهرت أنه لا تزال هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني.