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" الزكاة والدخل " توضح حالة لا يخضع فيها السكن للقيمة المضافة

Time منذ 42 دقيقة
Views 1612
" الزكاة والدخل " توضح حالة لا يخضع فيها السكن للقيمة المضافة

الرياض (صدى):
استفسر مواطن عن موقفه من ضريبة القيمة المضافة، حال شراء منزل قيمته 2 مليون ريال.

وقال المواطن في استفساره الموجه للهيئة العامة للزكاة والدخل: " إذا شريت منزل عمره أربع سنوات وهو ثاني مسكن لي حيث ان الاول شريته قبل ١١ سنة، هل يوجد ضريبة، علما أن قيمة المسكن 2 مليون ريال وهو تمويل من بنك تجاري " .

ومن جانبها أوضحت الهيئة، أن شراء العقار السكني يخضع لضريبة القيمة المضافة، إذا تم بيعه من شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت إلى أنه وفقاً للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة،في حال كان العقار مستخدم قبل التوريد العقاري كسكن دائم لذلك الشخص أو زوجه أو قريبه حتى الدرجة الثانية لمدة لا تقل عن(183) يوم متصلة أو منفصلة، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
والله انكم ف ليل مابه سفرة..اقول لوبه شمس ...كان من امس.
سكب سعدون
اغانى سودانية ياوعد ممكن
اللهو البرئ
افا..افا ..عاد الله يهداش مايسير .شذيه..السنة هذي واللي بعدها واللي بعدها...وخذي منها مثلها بعدها عشانش لأننا نحبش وايد وايد..
اللهو البرئ
اولا يعاقب مدير المستشفى وكل مسؤل فيه..قبل عقاب كفيله فطالما وصل المستشفى..يجب ان يسرعوا ف انقاذ حياته فورا ..ولاحقين على كفيله.لأن هذي نفس والله كرم بني ادم بغض النظر عن جنسيته او اي اعتبارات اخرى..اما يترك كذا والله منظر وفعل مخزي ...للأسف شي يحز ف النفس يكسر الخاطر ..حتى المصور وهويقول حرام ..هو صادق مايسير .كذا وللأسف نحن امة مسلمة ..ديننا علمنا على التراحم على العطف الاحسان ..بالله ينزل من قدر المدير بنفسه ينزل ويساعده يعمل ما بوسعه لأنقاذه .العكس والله..
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
آمين يارب العالمين

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