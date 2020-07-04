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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان وعسير كذلك على مرتفعات الباحة, في حين تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث الى جازان كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترإلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
آمين يارب العالمين
ابو محمد 😎
طلعت فضايحهم ، موت الله بلابلهم .. .. عاملين انفسهم انهم اهل خير واهل سلام ، وهم اخبث خلق الله ، عصابات مارقه ...
ابو بندر
تستاهل الله يبارك فيها..سيده مكافحه
ابو بندر
الله اكبر يازمن.. هذا قبل 60 عام . وانا قبل 10سنوات القنصل السعودي بالهند رفض يستقبلني . وقبل28عام تهاوش واحدمن فيه AAAAAAAA مع تريزا الامريكيه في القاهره واتصلت قدامي بالقنصل وطلعوه براء الفجر ومعه18من الحاشيه ...غرايب
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
صرف الكلام كثير

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