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مواطن ينقذ حياة ابن شقيقه بجزء من كبده
منذ 19 دقيقة
1285
مكة المكرمة (صدى):
أنهى مواطن شاب بمحافظة القنفذة معاناة ابن شقيقه الذي يعاني من تليف الكبد، بتبرعه بجزء من كبده.
وأجريت العملية بمستشفى الأطفال التخصصي في الدمام، حيث تم نقل الطفل من جدة عبر الإخلاء الطبي.
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