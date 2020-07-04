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مواطن ينقذ حياة ابن شقيقه بجزء من كبده

Time منذ 19 دقيقة
Views 1285
مواطن ينقذ حياة ابن شقيقه بجزء من كبده

مكة المكرمة (صدى):
أنهى مواطن شاب بمحافظة القنفذة معاناة ابن شقيقه الذي يعاني من تليف الكبد، بتبرعه بجزء من كبده.

وأجريت العملية بمستشفى الأطفال التخصصي في الدمام، حيث تم نقل الطفل من جدة عبر الإخلاء الطبي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مجرمون محتالون .. سيجدون طريقة ينفذون فيها مايريدون ..
روح الشمس
خايف كفيله اكيد من العدوى الله يرحمه
ابو محمد 😎
مزبن الجاني ياسعه ، والحراج ياسع سيارته ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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