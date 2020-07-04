نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

كواليس التقاط صورة طفل أمريكي بالزي السعوي في جدة بملامح تائهة عام 1960

Time منذ 7 ساعات
Views 7735
Comment 5
كواليس التقاط صورة طفل أمريكي بالزي السعوي في جدة بملامح تائهة عام 1960

جدة (صدى):
انتشرت صورة لطفل صغير في جدة التقطت عام 1960 ميلاديا وهو يرتدي الزي السعودي ويحتضن العلم الأمريكي.

وتعود كواليس الصورة إلى شهر مارس من عام 1960م، حيث هبطت طائرة (اليخت الطائر) تعود لثري أميركي في منطقة رأس الشيخ حميد بمنطقة تبوك شمال المملكة ضمن رحلة سياحية كان يقوم بها حول العالم برفقة أسرته، قد تكون هبطت بسبب عطل في المحرك.، أو ربما لقضاء بعض الوقت في تلك المنطقة الجميلة.

وزعم حساب "ذاكرة الماضي الجميل"، إن الطائرة برمائية واسمها كاتالينا، وهي إحدى طائرات سلاح المهندسين في الجيش الأميركي، وبعد تقاعدها عن الخدمة اشتراها رجل الأعمال الأميركي توماس كيندال، الذي قام بتحويلها إلى يخت فاخر، وقام برحلة سياحية في جميع أنحاء العالم مع زوجته وأولاده، وكان برفقتهم مصور لتغطية الرحلة.

وأضاف الحساب: "هبطت الطائرة “كاتالينا” في مضيق تيرانا، واتجهت نحو شاطئ رأس الشيخ حميد لقضاء الليل هناك، وعندما حل النهار قام عناصر من الهجانة “رجال أمن” بالاقتراب من الطائرة لمعرفة سبب تواجدهم هنا، لاسيما أن المنطقة كانت تعيش حينها أجواء الحرب العربية الإسرائيلية".

وتابع : "وعندما لاحظت عائلة كيندال عناصر الهجانة هرعوا هاربين نحو الطائرة، فبدأ الهجانة بإطلاق النار على الطائرة ظنًا منهم أنها طائرة معادية، تعطلت الطائرة أثناء محاولة الإقلاع بها، وتم احتجاز عائلة كيندال، لكن بعدما تبين أنهم ليسوا إسرائيليين وأنهم أميريكيون، تم تسليمهم للسفير الأميركي بجدة الذي رتب لهم أمور عودتهم إلى أميركا".

واختتم: "فيما ظلت طائرتهم رابضة في موقعها حتى هذا اليوم، وأصبحت موقع جذب للسيّاح الزائرين لمنطقة تبوك، وهو ما حدا هيئة السياحة والآثار لاعتماد شاطئ الطائرة البرمائية كأحد المسارات السياحية المعتمدة للزوار".

ولفتت إلى أن الصبي ارتدى الزي السعودي فوق ملابسه بسبب برودة الجو.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

اللهو البرئ
والله انكم ف ليل مابه سفرة..اقول لوبه شمس ...كان من امس.
سكب سعدون
اغانى سودانية ياوعد ممكن
اللهو البرئ
افا..افا ..عاد الله يهداش مايسير .شذيه..السنة هذي واللي بعدها واللي بعدها...وخذي منها مثلها بعدها عشانش لأننا نحبش وايد وايد..
اللهو البرئ
اولا يعاقب مدير المستشفى وكل مسؤل فيه..قبل عقاب كفيله فطالما وصل المستشفى..يجب ان يسرعوا ف انقاذ حياته فورا ..ولاحقين على كفيله.لأن هذي نفس والله كرم بني ادم بغض النظر عن جنسيته او اي اعتبارات اخرى..اما يترك كذا والله منظر وفعل مخزي ...للأسف شي يحز ف النفس يكسر الخاطر ..حتى المصور وهويقول حرام ..هو صادق مايسير .كذا وللأسف نحن امة مسلمة ..ديننا علمنا على التراحم على العطف الاحسان ..بالله ينزل من قدر المدير بنفسه ينزل ويساعده يعمل ما بوسعه لأنقاذه .العكس والله..
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
آمين يارب العالمين

أخر الأخبار

الصين تتخذ قرارًا هامًا بشأن الدواجن
الصين تتخذ قرارًا هامًا بشأن الدواجن
Time منذ 6 دقائق Views 1170
" الزكاة والدخل " توضح حالة لا يخضع فيها السكن للقيمة المضافة
" الزكاة والدخل " توضح حالة لا يخضع فيها السكن للقيمة المضافة
Time منذ 41 دقيقة Views 1608
قرار النيابة المصرية بخصوص الطالب المتحرش بأكثر من 50 فتاة
قرار النيابة المصرية بخصوص الطالب المتحرش بأكثر من 50 فتاة
Time منذ 56 دقيقة Views 473
بالفيديو..إنهيار سارة عبدالعزيز خلال حديثها عن خالد الزيلعي
بالفيديو..إنهيار سارة عبدالعزيز خلال حديثها عن خالد الزيلعي
Time منذ ساعة Views 2373
صورة لرجل أعمال ترك وظيفته بأرامكو للعمل بمخبز في الدمام
صورة لرجل أعمال ترك وظيفته بأرامكو للعمل بمخبز في الدمام
Time منذ ساعتين Views 2620
صور مشينة تطيح بضباط شرطة أمريكيين
صور مشينة تطيح بضباط شرطة أمريكيين
Time منذ ساعتين Views 940
البرازيل تتجاوز مليون ونصف حالة إصابة بكورونا
البرازيل تتجاوز مليون ونصف حالة إصابة بكورونا
Time منذ ساعتين Views 1733
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
Time منذ ساعتين Views 1759
مواطن ينقذ حياة ابن شقيقه بجزء من كبده
مواطن ينقذ حياة ابن شقيقه بجزء من كبده
Time منذ 3 ساعات Views 1849
بالفيديو..وفاة طفلين وراء بناء جامع الملك عبد العزيز بالرياض
بالفيديو..وفاة طفلين وراء بناء جامع الملك عبد العزيز بالرياض
Time منذ 3 ساعات Views 3006