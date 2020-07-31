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شاهد.. عائلة تتفاجأ بـ «أسد» في حوش المنزل وهي تذبح الأضحية

Time منذ ساعة
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شاهد.. عائلة تتفاجأ بـ «أسد» في حوش المنزل وهي تذبح الأضحية

الرياض (صدى):
فوجئت أسرة أثناء الاستعداد لذبح الأضحية بحيوان مفترس "أسد" يقفز فوق سور البيت من ناحية جيرانهم.

وروى الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي هيثم خالد بأنه فوجئ بأهل بيته يصرخون بكلمة واحدة "أسد.. أسد"، وظن أنهم رأوا قطاً كبير الحجم أو ما شابه، لكنه فوجئ أنه بالفعل أسد، وكان واقفاً على السور بين بيته وبيت الجيران ويراقب الأضحية.

وقال أن أفراد الأسرة ظلوا يتابعون الأسد وهو مستقر فوق السور، ثم لجأوا للدفاع المدني ووصفوا الموقف، فوجههم بالاتصال على الشرطة، ففعلوا، وسألهم الشرطي أنتم في البر؟ أو بجوار حديقة الحيوان؟ وحدث كل ذلك والأسد موجود مكانه.

وأضاف أنه عقب ذلك طلب منهم الشرطي الاتصال على "البلدية" ففعلوا وسألهم المختص هل الأسد هادئ أم هائج؟ وأخيراً رفعت الشرطة بلاغاً وتم معالجة الموضوع، وانتهى بسلام.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يتقبل منا ومنهم صالح الاعماال ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الشيطان حريص على إغواء ابن آدم ودفعه للجريمه ،،، .. اعاذنا الله من الشيطان ونزغاته .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الشيطان حريص على إغواء ابن آدم ودفعه للجريمه ،،، .. اعاذنا الله من الشيطان ونزغاته .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يتقبل من الجميع ..

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