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«الجوازات» تُغرم 7 أشخاص نقلوا حجاج غير مُصرح لهم 170 ألف ريال

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«الجوازات» تُغرم 7 أشخاص نقلوا حجاج غير مُصرح لهم 170 ألف ريال

منى (صدى):
أصدرت المديرية العامة للجوازات 7 قرارات إدارية بحق ناقلي حجاجٍ غير مصرح لهم بالحج، خلال الفترة من 20 ذي القعدة 1441هـ حتى اليوم، شملت عقوبات مالية بلغت 170 ألف ريال وسجن لمدد مجموعها 105 أيام بحقهم.

وأوضحت "الجوازات أن القرارات الإدارية الصادرة من اللجان الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة، اشتملت على طلب مصادرة عدد (3) مركبات استخدمت في نقل الأشخاص المتجهين لأداء فريضة الحج دون تصريح، كما بلغ عدد الركاب المنقولين الذين لايحملون تصاريح حج نظامية (17) مخالفاً، وبلغ عدد الوافدين المستحقين لعقوبة الترحيل (2) مخالفين،فيما بلغ عدد الناقلين والمساهمين المخالفين المدانين (7) مخالفين شُهر بهم، وذلك على النحو التالي :

1 - معاقبة المخالف / عاتق عبدالعزيز المقاطي بالتشهير، والسجن لمدة خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 30,000 ألف ريال.

2 - معاقبة المخالف الوافد / عريف الله الله وزير بالتشهير ، والسجن لمدة خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 10,000 آلاف ريال ، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.

3 - معاقبة المخالف / ساير سرور بزاع الرشيدي بالتشهير ، والسجن لمدة خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 20,000 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة.

4 - معاقبة المخالف الوافد / عبدالرزاق محمد أحمد سلامة بالتشهير ، والسجن لمدة خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 40,000 ألف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.

5 - معاقبة المخالف / محمد صالح مطر المطيري بالتشهير ، والسجن لمدة خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 10,000آلاف ريال .

6 - معاقبة المخالف / عادل محمد غازي الحربي بالتشهير ، والسجن لمدة خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 40,000 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة.

7 - معاقبة المخالف / مشعل محمد الطريف بالتشهير ، والسجن لمدة خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 20,000 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة.

‏‎ يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات في مراكز مداخل مكة المكرمة، عملت على مدار الساعة في تطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يتقبل منا ومنهم صالح الاعماال ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الشيطان حريص على إغواء ابن آدم ودفعه للجريمه ،،، .. اعاذنا الله من الشيطان ونزغاته .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الشيطان حريص على إغواء ابن آدم ودفعه للجريمه ،،، .. اعاذنا الله من الشيطان ونزغاته .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يتقبل من الجميع ..

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