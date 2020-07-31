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مصر تستنكر دعوات حرق العلم الكويتي

Time منذ 11 دقيقة
Views 1336
مصر تستنكر دعوات حرق العلم الكويتي

وكالات (صدى):
علّقت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، على دعوة برنامج مصري لحرق العلم الكويتي، مؤكدة أن هناك " جهات مغرضة تستهدف العلاقات الطيبة القائمة مع الكويت " .

وأكدت الوزارة في بيان لها، على رفضها " بعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسعى للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال المس بالرموز أو القيادات من الجانبين " .

وشددت على " اعتزاز الجانبين بالجالية المصرية بالكويت والجالية الكويتية بمصر، وبأن أبناء الجاليتيّن يتمتعان بكل احترام وتقدير، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم " .

وكانت سفارة الكويت في القاهرة، قد استهجنت مضمون ما تم بثه في البرنامج، بعد أيام من واقعة صفع كويتي لوافد مصري في الكويت.

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تعليق كويتي على دعوة برنامج مصري لحرق علم الكويت مقابل المال

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. راعــي الـددســـن .
عيدك مبارك يخوي ابن حزم وكل عام وإنت بألــف خـــير .
. راعــي الـددســـن .
بألـــف قبـــاس هـي وزوجــها .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يكــــون بعــونـــــهن .
بلبل البحر
القبلة مليئة بالمشاعر الصادقة الله يحفظهم جميعا
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه

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