مصر تستنكر دعوات حرق العلم الكويتي

وكالات (صدى):
علّقت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، على دعوة برنامج مصري لحرق العلم الكويتي، مؤكدة أن هناك " جهات مغرضة تستهدف العلاقات الطيبة القائمة مع الكويت " .
وأكدت الوزارة في بيان لها، على رفضها " بعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسعى للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال المس بالرموز أو القيادات من الجانبين " .
وشددت على " اعتزاز الجانبين بالجالية المصرية بالكويت والجالية الكويتية بمصر، وبأن أبناء الجاليتيّن يتمتعان بكل احترام وتقدير، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم " .
وكانت سفارة الكويت في القاهرة، قد استهجنت مضمون ما تم بثه في البرنامج، بعد أيام من واقعة صفع كويتي لوافد مصري في الكويت.
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