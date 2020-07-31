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«الجحلان» يعلق على موقف «مايكون» بعد العودة للرياض

Time منذ ساعة
Views 2047
«الجحلان» يعلق على موقف «مايكون» بعد العودة للرياض

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عبدالمحسن الجحلان، على عودة اللاعب مايكون إلى النصر عقب شراء عقده من جلطة سراي.

وقال الجحلان عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بعد تأكد عودة مدافع فريق النصر البرازيلي مايكون من تركيا عقب التسوية مع فريقه السابق، هل سينخرط اللاعب في التدريبات فور وصوله أم سيخضع للإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدة المحددة".

ووصل البرازيلي مايكون بيريرا مدافع فريق النصر، إلى الرياض قادماً من تركيا، بعد أن وافقت إدارة نادي غلطة سراي التركي على تمديد إعارته مع الأصفر حتى الخامس من أكتوبر المقبل.

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. راعــي الـددســـن .
عيدك مبارك يخوي ابن حزم وكل عام وإنت بألــف خـــير .
. راعــي الـددســـن .
بألـــف قبـــاس هـي وزوجــها .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يكــــون بعــونـــــهن .
بلبل البحر
القبلة مليئة بالمشاعر الصادقة الله يحفظهم جميعا
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه

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