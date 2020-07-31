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الداخلية: نباشر مهام توفير الخدمات للحجاج خلال أيام التشريق

Time منذ ساعة
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الداخلية: نباشر مهام توفير الخدمات للحجاج خلال أيام التشريق

منى (صدى):
قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب :" نحمد الله الذي منّ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالصحة والعافية ومغادرة - المستشفى .

وأضاف :" كما نحمده عز وجل على تيسيره لحجاج بيته الحرام من الوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة بأمن وأمان وطمأنينة، حيث تم ذلك بحمد الله وفضله وفق عمليات التفويج المعتمدة ، والخطط والتنظيمات التي كفلت تحقيق التباعد الاجتماعي المحدد في الإجراءات والتدابير الصحية الاحترازية".

وأوضح أن الجهات الأمنية والحكومية تباشر مهامها لتوفير جميع الخدمات للحجاج خلال إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق ، وكذلك تنظيم أدائهم لشعيرة رمي الجمرات، مؤكدا استمرار رجال الأمن في فرض الطوق الأمني المحكم لمنع الدخول إلى المشاعر بدون ترخيص وضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة بحقهم .

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. راعــي الـددســـن .
عيدك مبارك يخوي ابن حزم وكل عام وإنت بألــف خـــير .
. راعــي الـددســـن .
بألـــف قبـــاس هـي وزوجــها .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يكــــون بعــونـــــهن .
بلبل البحر
القبلة مليئة بالمشاعر الصادقة الله يحفظهم جميعا
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه

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