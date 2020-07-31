قصة إيزيدية مراهقة بيعت لداعشي وتعرضت للاغتصاب والتعذيب الممنهج في تركيا

وكالات (صدى):
روت امرأة إيزيدية، قصتها المأساوية بعد أن اشتراها داعشي وغادر بها إلى تركيا حيث تم اغتصابها وتعذيبها، حتى تمكنت من الهرب ومغادرة تركيا.
وكان تنظيم داعش الإرهابي قد ارتكب مجزرة بشعة ضد الأقلية الإيزيدية في محافظة نينوى العراقية، في أغسطس 2014، حيث راح ضحيتها آلاف الإيزيديين، فضلاً عن سبي عناصر التنظيم عشرات الفتيات الإيزيديات وأخذهن جواري وبيعهن .
وتمكن أقارب المرأة الذين كانوا يعيشون في أستراليا، من اكتشاف بيعها عبر الإنترنت عام 2018، عندما تم نشر صورتها لبيعها، وحُذفت بعد ذلك بعد إتمامعملية البيع.
يذكر أن بعض أقارب المرأة قد نجوا من المذبحة عام 2014، ولجأوا في أستراليا، وقد كشفت العائلة أنها اختطفت وهي بعمر الـ16، وعلموا فيما بعد أن الداعشي الذي اشتراها أحضرها عبر منافذ التهريب إلى تركيا مع زوجتين وأربعة أطفال واستقر في منطقة سنجان بالعاصمة أنقرة.
وقد تدخل سماسرة وطلبوا من أقارب الفتاة إعادتها، حيث أبلغوا عناصر التنظيم الذين نظموا عملية البيع ووافقوا على الأجر الذي دفعته العائلة لاستعادتها، وسلمت العائلة المبلغ المتفق عليه إلى وسطاء في العراق بالتزامن مع مغادرة الفتاة تركيا.
وأكدت العائلة، أن الفتاة تعاني من أعراض نقص التغذية وصعوبة في التحدث، وشوهدت جروح عميقة في جسدها بسبب شفرات الحلاقة وحروق السجائر.