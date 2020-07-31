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«السعودية للكهرباء»: أحمال العيد 60 ميجاوات بمشعر منى والوضع الكهربائي طبيعي

Time منذ ساعتين
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«السعودية للكهرباء»: أحمال العيد 60 ميجاوات بمشعر منى والوضع الكهربائي طبيعي

منى (صدى):
أكدت الشركة السعودية للكهرباء اليوم أن الخطة التشغيلية الكهربائية لموسم حج هذا العام، تسير وفق ما خُطط لها، بإشراف وزارة الطاقة، ومتابعة منظومة تكامل القطاع.

وأوضح رئيس القطاع الغربي في "السعودية للكهرباء"، المشرف العام على الخطة المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، أن الشركة لم تتلق أي بلاغات مؤثرة على الشبكة، وأن الوضع الكهربائي كان طبيعياً جداً، مشيراً إلى أن الأحمال الكهربائية في مشعر منى سجلت في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حوالي 60 ميجاوات، بينما بلغ أقصى حمل في مكة المكرمة 2766 ميجاوات، مبيناً أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء، مراعيةً تحقيق أعلى معايير السلامة، وذلك في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن خطة هذا العام، اشتملت على عدة مرتكزات منها: الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية، من خلال إنشاء محطات تحويل متنقلة في المشاعر المقدسة، بتكلفة 56 مليون ريال، وإنشاء 733 محطة توزيع، وخطوط جهد متوسط، بطول 844 كم، بتكلفة 308 ملايين ريال، ومحطة جهد عالٍ، وخطوط جهد عالٍ بطول 19 كم، بتكلفة 386 مليون ريال، ومحطة جهد فائق (380 ك.

ف.)، وخطوط جهد عالٍ بطول 78 كم، بتكلفة 548 مليون ريال، ليصل إجمالي تكلفة المشاريع إلى نحو 1300 مليون ريال.

ولفت المشرف العام على الخطة التشغيلية النظر ، إلى أن "السعودية للكهرباء"، تلتزم وموظفوها، بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي أقرتها وزارة الصحة ووزارة الطاقة، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، في جميع مرافقها بالمشاعر المقدسة، حيث تطبّق التباعد الجسدي بين الفرق مسافة لا تقل عن مترين، وإلزام الموظفين بلبس الكمامات الخاصة، وغسل الأيدي بالماء والصابون وتعقيمهما باستمرار.

وأضاف أن الفرق شُكّلت بحيث لا يزيد عدد أفراد الفريق الواحد عن ثلاثة، مع إلزامهم بتحميل تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد، والابتعاد عن التجمعات، والفحص الطبي المسبق والتأكيد عليهم بالإفصاح في حال الشعور بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، والفحص والفرز البصري اليومي، وتنظيم أماكن المبيت، بحيث يخصص لكل فرد مساحة 14 متراً مربعاً، إضافة إلى تنظيم وتعقيم جميع المرافق باستمرار، وحضور أطباء الشركة والممارسين الصحيين على مدار الساعة، وتوعية الأفراد وتدريبهم على التعامل مع حالات الإصابة أو الاشتباه.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
عيدك مبارك يخوي ابن حزم وكل عام وإنت بألــف خـــير .
. راعــي الـددســـن .
بألـــف قبـــاس هـي وزوجــها .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يكــــون بعــونـــــهن .
بلبل البحر
القبلة مليئة بالمشاعر الصادقة الله يحفظهم جميعا
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه

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