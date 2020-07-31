مدرب يوفنتوس يثير الشكوك حول مشاركة رونالدو أمام روما

وكالات (صدى):
يبدو أن مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام نظيره روما، ما زال يحيط بها الغموض، لاسيما بعد التصريحات التي أدلى بها ماوريسيو ساري، المدير الفني لليوفي مؤخرًا.
وقال ساري، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد قبيل المباراة: "سنرى كيف يعمل رونالدو، لكنه من بين اللاعبين الذين لعبوا أكثر، لذلك علينا أن نناقش ذلك مع الطاقم الطبي ونرى كيف يشعر".
وبشأن تتابع المباريات التي خاضها الفريق مؤخرًأ، قال: "لم أكن أشكو من جدول المباريات، لكنني أشرت فقط إلى حقيقة أننا لعبنا 5 مباريات في 12 يوما، أنا على دراية كاملة بالصعوبات في وضع جدول المباريات في هذه الظروف، لكنني لم أكن أحاول تغيير أي شيء، قلت إنه علينا التكيف مع الوضع".
وبشأن مواجهة روما، عقب قائلًا: "روما؟ أتمنى أن أرى فريقين ليس عليهما ضغوط ويمكنهما لعب كرة قدم فقط، لقد قمنا مؤخرًا بتحسين الكثير في نهجنا والضغط بقوة والحفاظ على الاستحواذ، لكن مع احترام خصائص اللاعبين، وبالنظر لأنه الموسم الأول لي في يوفنتوس، أنا راضٍ عنه، على الرغم من وجود هامش كبير للتحسن".
ويستعد يوفنتوس لمواجهة روما، غدًا السبت، بملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الإيطالي.
وتوج يوفنتوس بلقب الكالتشيو الإيطالي، بعدما وصل رصيده إلى 83 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان.