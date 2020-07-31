استئناف دوري الدرجة الأولى على مدار 3 أيام

نواف السالم (صدى):
تستأنف فرق الدرجة الأولى منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، مساء الثلاثاء المقبل، والتي تشهد مواجهة القادسية لنظيره الخليج، ضمن مؤجلات الجولة الـ28 للمسابقة المحلية.
التي تبقى منها مباراة مؤجلة تجمع القادسية والخليج وهي المواجهة التي ستشهد تدشين استئناف المسابقة.
وتستكمل منافسات الجولة الـ29، بداية من الخميس المقبل، والتي ستشهد 6 مباريات هامة، تجمع بين النهضة والعين، والنجوم والبكيرية، ونجران والطائي، والباطن والشعلة، والجبلين والكوكب، والأنصار والمجزل.
ويواجه التقدم نظيره الثقبة، وفريق جدة يواجه الجيل، يوم 7 أغسطس المقبل، على أن تُختتم المباريات يوم السبت 8 أغسطس بمواجهتي الخليج وحطين، والقادسية وأحد.