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إبرام 7 عقود لصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار بنحو 20 مليون ريال بالعاصمة المقدسة

Time منذ 32 دقيقة
Views 1340
إبرام 7 عقود لصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار بنحو 20 مليون ريال بالعاصمة المقدسة

مكة المكرمة (صدى):
أبرمت أمانة العاصمة المقدسة 7 عقود لصيانة ونظافة شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول بمكة المكرمة ومشعر منى، شملت صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بالبلديات الفرعية بمكة المكرمة ومشعر منى بقيمة إجمالية بلغت (20.825.756) ريالاً ولمدة ثلاث سنوات.

وتحظى مشاريع تصريف السيول في مكة المكرمة بعناية بالغة نظراً لما لها من أهمية في المحافظة على أرواح وممتلكات السكان، والتأكد من سلامة وكفاءة شبكات التصريف بصفة مستمرة، حيث أنجزت الأمانة مؤخراً الكثير من المشاريع في هذا المجال، التي أسهمت بفضل الله في تطوير الشبكات القائمة والحد من أضرار السيول ودرء مخاطرها.

مما يُذكر أن مكة المكرمة تضم شبكة ضخمة من قنوات وعبّارات التصريف الممتدة لعشرات الكيلومترات تحت الأرض، إضافة إلى الكثير من المشاريع التي لا زالت تحت التنفيذ، التي سيكون لها مردود كبير بإذن الله عند اكتمالها في تطوير شبكات تصريف السيول بمكة المكرمة والقرى التابعة لها.

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أحدث التعليقات

انور العبدالله
والله لازم تدفع ( الضريبة ) للجماعة ! سواءً كنت تبغى تبيع أو تشتري أرض او سيكل او أي شيء 😂 يعني حتدفع حتدفع . * للمعلومية : قيمة الضريبة كانت ٪5 في السعودية والآن صارت 15٪ .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
حسناً😊
منصور
‏حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا ظلمة يا بو تشين يا بو بتزين سنة مقدم للموية ولا دخلت ودخلت عند كل الناس اللي حولي
منصور
الله لا يوفقكم يا ظلمه يا مرتشين حسبي الله عليكم
ابن حزم
مو سهل هالشايب

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