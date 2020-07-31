شاهد..وضع مروحة سقف في سيارة رنج روفر ايفوك

متابعه_أميرة خالد (صدى):
ابتكر أحد الأشخاص حيلة لوضع مروحة سقف بسيارته رنج روفر إيفوك المكشوفة على الرغم من خطورتها على الركاب.
ولكن لحسن الحظ وسوءه أيضاً فالمروحة المُثبتة بسقف السيارة تدور ببطء حتى لا تجرح أياً من الركاب وبالتالي لن تحرك الهواء داخل السيارة بشكل قوي، ولذلك هذه المروحة عديمة الفائدة في العالم الحقيقي.
وهناك من يراها خياراً نافعاً ومثمراً! فيرى أحدهم أن تكييف الهواء يستخدم المزيد من الوقود، مما يجعل المروحة خياراً فعالاً، ويرى آخر أن هذه فكرة غير عادية تماماً ويعتقد أنها تبدو استثنائية في سيارة رنج روفر إيفوك.