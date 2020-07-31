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شاهد..وضع مروحة سقف في سيارة رنج روفر ايفوك

Time منذ 8 ساعات
Views 1988
شاهد..وضع مروحة سقف في سيارة رنج روفر ايفوك

متابعه_أميرة خالد (صدى):
ابتكر أحد الأشخاص حيلة لوضع مروحة سقف بسيارته رنج روفر إيفوك المكشوفة على الرغم من خطورتها على الركاب.

ولكن لحسن الحظ وسوءه أيضاً فالمروحة المُثبتة بسقف السيارة تدور ببطء حتى لا تجرح أياً من الركاب وبالتالي لن تحرك الهواء داخل السيارة بشكل قوي، ولذلك هذه المروحة عديمة الفائدة في العالم الحقيقي.

وهناك من يراها خياراً نافعاً ومثمراً! فيرى أحدهم أن تكييف الهواء يستخدم المزيد من الوقود، مما يجعل المروحة خياراً فعالاً، ويرى آخر أن هذه فكرة غير عادية تماماً ويعتقد أنها تبدو استثنائية في سيارة رنج روفر إيفوك.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني المقصود بالمصابين اللي قامو بذبح الاضاحي ؟ يمكن اول مره يذبحون الغنم لكن ما تصل الامور الى هذه الدرجه
ابو عمار
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمار ... بصراحه تنظيم هذا العام لا يعلى عليه بكل المقاييس ممتاز جدا
ابو عمار
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. فيه شبهه كبير في الصوت بينه و بين خادم الحرمين ابو فهد حفظه الله
ابو عمار
من يدعي كذبا هم الذباب الاكتروني لنظام الحمدين

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