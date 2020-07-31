اعتقال حارس ملكة بريطانيا وبحوزته مواد مخدرة

لندن (صدى):
أعلن الجيش البريطاني، عن اعتقال أحد الحراس الشخصيين للملكة إليزابيث الثانية، بتهمة حيازة المواد المخدرة، وذلك بعد حملة تفتيشية، أُجريت بعد العثور على مسحوق أبيض في حمام قصر سانت جيمس، أثناء نوبة الخدمة لهذا الحارس.
وقالت مصادر: إن الشرطة العسكرية البريطانية، ألقت القبض على حارس من حراس الصفوة الشخصيين للملكة اليزابيث الثانية، بعد تفتيش غرفته وسيارته في ثكنات ويلينغتون العسكرية، والتي تقع على بُعد مسافة قصيرة من قصر باكنغهام، حيث تم العثور في غرفته على تسع حقائب من المخدرات؛ 5 حقائب من الكوكايين، و 4 حقائب من الكيتامين، وهو أحد العقاقير المخدرة شديدة الخطورة، والذي يُستخدم كمخدر للخيول.
وأوقفت الشرطة العسكرية الملكية، الحارس جاك بريسكوت (19 عامًا) المتهم بحيازة المخدرات عن جميع مهامه، لحين صدور نتائج التحقيقات.
وأضافت المصادر أن أحد الجنود قد عثروا على مواد مخدرة أيضًا، في صندوق النظافة الذي يحتفظ فيه الجنود بالفرش، والمواد الملمعة، التي يستخدمونها؛ للحفاظ على نظافة لباسهم الرسمي الملكي.