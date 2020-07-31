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وزارة الحج توضح دور البطاقة الذكية لخدمة الحجيج

Time منذ 30 دقيقة
Views 1336
وزارة الحج توضح دور البطاقة الذكية لخدمة الحجيج

منى (صدى):
تطبق وزارة الحج والعمرة للسنة الثانية خدمة "البطاقة الذكية" لتقديم خدمات نوعية لحجاج بيت الله الحرام، والاستفادة من الإمكانات التقنية لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم لمناسك الحج.

وأوضح المشرف العام على وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة الدكتور عمرو المداح أن هذه الخطوة تعد من ضمن التوجهات الإستراتيجية للوزارة للتحول الرقمي من خلال إنشاء منصات افتراضية لتيسيير الإجراءات وتقليصها، ومواكبة التطورات التقنية، وتحقيق مستهدفات برنامج رؤية 2030 التنفيذي "خدمة ضيوف الرحمن"، وهي تأكيد على الالتزام في تطوير وتوسيع الخدمات الذكية المقدمة لضيوف الرحمن.

وعدّ الدكتور المداح "البطاقة الذكية" امتدادا لمشروع منصة "الحج الذكية" الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة، وهي عبارة عن هوية رقمية للحاج، مبينًا أنه مع متطلبات موسم حج 1441هـ تم تطوير عدد من الخدمات المرتبطة بالبطاقة التي تحتوي على معلومات الحجيج الشخصية والطبية والسكنية، ومن ذلك "فوج الحاج، ورقم حافلته ومقعده، والدور السكني، ورقمي غرفته وسريره"، كما تتيح للقائمين على خدمته معرفة برنامجه الخاص في الحج ونقاط التجمع وأوقات المغادرة.

وتُسهم "البطاقة الذكية" في إرشاد الحجاج إلى مساكنهم في المشاعر المقدسة، والتحكم في الدخول إليها، وإلى المرافق المختلفة، إضافة إلى دورها في الحد من الحج غير النظامي، ومن خصائصها الحيوية تصميمها وفق 5 ألوان أساسية ترتبط بخدمات البرامج والتفويج والنقل، كما أنها تتضمن تقنية اتصال المجال القريب NFCلقراءة بيانات الحاج عن طريق طريق أجهزة الخدمة الذاتية، وتحتوي على "باركود" تتم قراءته عن طريق العاملين في الحج لمعرفة كافة معلومات الحاج.

مما يذكر أن وزارة الحج والعمرة قدمت خدمة "البطاقة الذكية" في حج موسم العام الماضي (1441هـ) على نطاق محدود، فيما وسعت الخدمة هذا العام لتشمل جميع الحجاج والمشاركين في خدمتهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
عجل جيد ..
ابو محمد 😎 ✍️
مدفع هاون ادفعوه للمقبره ..
واحد منصف
هكذا وضع المراة في المجتمعات الغربية عنف واغتصاب وتعذيب
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يارب ، وترجع الامور مثلما كانت وافضل .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
يجب محاسبة كل من اراد الشقاق والفراق بين الأشقاء ..

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