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غياب «يوم الخليف» عن نساء مكة المكرمة

Time منذ 40 دقيقة
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غياب «يوم الخليف» عن نساء مكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
حرمت الإجراءات الصحية المتخذة للحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، نساء مكة المكرمة من العادة السنوية لهم والتي يُطلق عليه "يوم الخليف".

وهذه العادة يقوم بها النساء في التاسع من ذي الحجة سنويًا، إذ يكتظ المسجد الحرام باللون الأسود في مشهد عباءات النساء التي تملأ ساحات الحرم، للطواف بالكعبة المشرفة وتناول وجبة الإفطار.

وتقوم النساء بهذا الإجراء، مستغلين فرصة خلوّ الحرم من زحام الحجاج والمعتمرين، وهي الفرصة التي لا تتكرر كثيرا في بقية العام للنساء، لتقبيل الحجر الأسود والمسح عليه، والدعاء عند الملتزم بحرية أكبر، والبقاء جوار الكعبة المشرفة لفترات طويلة من اليوم، ومن ثم الذهاب إلى منازلهن لإحياء "يوم الخليف".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
عجل جيد ..
ابو محمد 😎 ✍️
مدفع هاون ادفعوه للمقبره ..
واحد منصف
هكذا وضع المراة في المجتمعات الغربية عنف واغتصاب وتعذيب
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يارب ، وترجع الامور مثلما كانت وافضل .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
يجب محاسبة كل من اراد الشقاق والفراق بين الأشقاء ..

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