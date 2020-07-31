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استمرار فرص هطول أمطار الخير على مكة والمشاعر المقدسة الليلة

Time منذ ساعة
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استمرار فرص هطول أمطار الخير على مكة والمشاعر المقدسة الليلة

منى (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة مساء اليوم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضحت الهيئة عن استمرار فرصة هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75% ، مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة ليلاً.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
عجل جيد ..
ابو محمد 😎 ✍️
مدفع هاون ادفعوه للمقبره ..
واحد منصف
هكذا وضع المراة في المجتمعات الغربية عنف واغتصاب وتعذيب
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يارب ، وترجع الامور مثلما كانت وافضل .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
يجب محاسبة كل من اراد الشقاق والفراق بين الأشقاء ..

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