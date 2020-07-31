تعليق كويتي على دعوة برنامج مصري لحرق علم الكويت مقابل المال

وكالات (صدى):
علّقت سفارة الكويت في القاهرة، على دعوة أحد البرامج المصورة في مصر والتي يتم بثها عبر "يوتيوب"، إلى حرق علم الكويت مقابل جائزة مالية.
وقالت السفار في بيان لها: " تابعنا باستهجان بالغ، ما تم تداوله يوم أمس الخميس، من مقاطع تضمنت دعوة لحرق علم دولة الكويت، وهذا العمل يمثل إساءة بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني، من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين " .
وأضافت : " أن هذا العمل المشين قد أثار استياء بالغًا لدى الأوساط الرسمية والشعبية في دولة الكويت، ومثّل جرحًا في وجدان شعبها “، متابعة أنها ” أجرت اتصالاتها بالمسؤولين في مصر، ونقلت إليهم استياءها، وعبّرت عن رفضها لمثل تلك الأعمال “.
كما دعت السلطات المصرية إلى ” اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مثل هذه الممارسات، ومحاسبة كل من صنع وشارك وروّج لهذه الإساءات “ .