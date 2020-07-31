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خطوات حجز موعد لذبح الأضحية في حائل

Time منذ 59 دقيقة
Views 1443
خطوات حجز موعد لذبح الأضحية في حائل

حائل (صدى):
أعلنت أمانة منطقة حائل، عن خدمة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي في مسالخ مدينة حائل.

وأوضحت الأمانة أنه يمكن حجز موعد لذبح الأضحية من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــا  ، حيث يتم اختبار نوع الذبيحة والمسلح، وعدد الذبائح، ووقت الذبح.

ونبهت الأمانة، على ضرورة الحضور قبل الموعد بـ15 دقيقة، مشيرة إلى أنه يتم اختيار زمن الذبح حسب أسبقية التسجيل.

يأتي ذلك بتوجيه من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم ابو راس؛ لضمان تطبيق التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
عجل جيد ..
ابو محمد 😎 ✍️
مدفع هاون ادفعوه للمقبره ..
واحد منصف
هكذا وضع المراة في المجتمعات الغربية عنف واغتصاب وتعذيب
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يارب ، وترجع الامور مثلما كانت وافضل .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
يجب محاسبة كل من اراد الشقاق والفراق بين الأشقاء ..

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