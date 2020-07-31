الأعداد السابقة للصحيفة

برشلونة يصدر قرار جديد بخصوص مستقبل عثمان ديمبلي

Time منذ 13 دقيقة
Views 1252
برشلونة يصدر قرار جديد بخصوص مستقبل عثمان ديمبلي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير عن موقف نادي برشلونة الإسباني من مستقبل لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي مؤكدة أن برشلونة سيستمع للعروض التي تصله بشأن مستقبل عثمان ديمبلي.

وذكرت التقارير أن برشلونة يراهن على أنسو فاتي، وبالتالي فإنه سيفتح الباب أمام بيع ديمبلي، حال وصول عروض تعيد جزءا كبيرا من الأموال التي دفعها لبروسيا دورتموند.

وأوضحت أن برشلونة سيوافق على بيع ديمبلي في السوق الصيفي، حال وصول عرض مناسب للاعب، مشيرة أن الفكرة هي أن يتم التخلص من ديمبلي بنظام الإعارة، مع خيار الشراء الإلزامي قبل 30 يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن برشلونة لا يزال واثقا في قدرة ديمبلي على النجاح، لكنه لن يقف في طريق اللاعب حال وصول عرض مغر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. نكلوا فيهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله حرايقهم تحرقهم ولا تبقي منهم احد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. طقوع امسح ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا تسكتون عن حقكم ..

أخر الأخبار

شاب يقتل أمه طعنًا ويلقي شقيقه من الدور الرابع في أول أيام عيد الأضحى
شاب يقتل أمه طعنًا ويلقي شقيقه من الدور الرابع في أول أيام عيد الأضحى
Time منذ 4 دقائق Views 127
وزارة الحج تهيئ مواقع للحلاقة في مشعر منى
وزارة الحج تهيئ مواقع للحلاقة في مشعر منى
Time منذ 7 دقائق Views 1188
شاهد..كثافة الضباب تطغى على المسطحات الخضراء في أبها
شاهد..كثافة الضباب تطغى على المسطحات الخضراء في أبها
Time منذ 10 دقائق Views 1213
مادونا تؤكد «علاج كورونا متوفر منذ أشهر»
مادونا تؤكد «علاج كورونا متوفر منذ أشهر»
Time منذ 10 دقائق Views 1090
خطورة النوم في الطائرة
خطورة النوم في الطائرة
Time منذ 12 دقيقة Views 1283
برشلونة يصدر قرار جديد بخصوص مستقبل عثمان ديمبلي
برشلونة يصدر قرار جديد بخصوص مستقبل عثمان ديمبلي
Time منذ 13 دقيقة Views 1252
الحكم على 4 مراهقين هتكوا عرض صديقهم في الحافلة
الحكم على 4 مراهقين هتكوا عرض صديقهم في الحافلة
Time منذ 14 دقيقة Views 248
سلسلة حرائق إيران تلتهم منطقة تجارية كبيرة بطهران
سلسلة حرائق إيران تلتهم منطقة تجارية كبيرة بطهران
Time منذ 17 دقيقة Views 1326
شاهد..ردة فعل شاب يخاف من المرتفعات ويحاول النظر من منحدر عالي
شاهد..ردة فعل شاب يخاف من المرتفعات ويحاول النظر من منحدر عالي
Time منذ 18 دقيقة Views 194
تفوق هلالي في تاريخ مواجهات ديربي الرياض
تفوق هلالي في تاريخ مواجهات ديربي الرياض
Time منذ 37 دقيقة Views 1455