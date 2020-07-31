برشلونة يصدر قرار جديد بخصوص مستقبل عثمان ديمبلي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير عن موقف نادي برشلونة الإسباني من مستقبل لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي مؤكدة أن برشلونة سيستمع للعروض التي تصله بشأن مستقبل عثمان ديمبلي.
وذكرت التقارير أن برشلونة يراهن على أنسو فاتي، وبالتالي فإنه سيفتح الباب أمام بيع ديمبلي، حال وصول عروض تعيد جزءا كبيرا من الأموال التي دفعها لبروسيا دورتموند.
وأوضحت أن برشلونة سيوافق على بيع ديمبلي في السوق الصيفي، حال وصول عرض مناسب للاعب، مشيرة أن الفكرة هي أن يتم التخلص من ديمبلي بنظام الإعارة، مع خيار الشراء الإلزامي قبل 30 يونيو المقبل.
وأشارت إلى أن برشلونة لا يزال واثقا في قدرة ديمبلي على النجاح، لكنه لن يقف في طريق اللاعب حال وصول عرض مغر.