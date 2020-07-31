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سلسلة حرائق إيران تلتهم منطقة تجارية كبيرة بطهران

Time منذ 17 دقيقة
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سلسلة حرائق إيران تلتهم منطقة تجارية كبيرة بطهران

وكالات (صدى):
استمرارًا للحرائق الإيرانية، أعلنت إدارة الإطفاء في طهران عن اندلاع حريقًا كبيرًا اليوم الجمعة في منطقة تجارية كبيرة جنوب العاصمة.

وصرّح مسؤول في إدارة الإطفاء، بأن " الحريق بدأ قبل الساعة الـ11 صباحاً بالتوقيت المحلي، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادثة في شارع فدائيان إسلام " .

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الحريق طال الحريق مستودعاً وأرصفة بمساحة 3000 متر مربع، ولم تقع خسائر بشرية.

يذكر أن إيران شهدت العديد من الحرائق والانفجارات خلال الفترة الماضية، في عدة مواقع ومنشآت صناعية، ومواقع نووية وعسكرية حساسة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. نكلوا فيهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله حرايقهم تحرقهم ولا تبقي منهم احد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. طقوع امسح ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا تسكتون عن حقكم ..

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