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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين وولي عهد أبو ظبي

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين وولي عهد أبو ظبي

الرياض (صدى):
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وقد هنأه ملك البحرين خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره الأخوية، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - سمو ولي عهد أبو ظبي التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره لسموه على ما أبداه من مشاعر أخوية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. نكلوا فيهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله حرايقهم تحرقهم ولا تبقي منهم احد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. طقوع امسح ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا تسكتون عن حقكم ..

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