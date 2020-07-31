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القبض على شخصين تورطا بارتكاب 24 جريمة سرقة للآليات والمعدات الثقيلة

Time منذ 5 دقائق
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القبض على شخصين تورطا بارتكاب 24 جريمة سرقة للآليات والمعدات الثقيلة

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض  اليوم الجمعة ، من القبض على شخصين تورطا بارتكاب 24 جريمة سرقة للآليات والمعدات الثقيلة.

ومن جانبه، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على (مواطِنَينْ/ في العقد الرابع من العمر) وذلك لتورطهما بارتكاب 24 جريمة تمثلت بسرقة الآليات والمعدات الثقيلة من مواقع متفرقة.

وقد ضبط بحوزتهما (420) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وتم استرداد إحدى الآليات المسروقة نوع (بلدوزر)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
سبحان الله
ابن حزم
الله يشفي المرضى ويرحم المتوفين ويريرفع عن الوباء
سعد بُلع
صحيح كلامك يازائر المرور فشل في معالجة الازدحام في تلك المنطقة بل وصل الأمر انهم فقدوا السيطرة والمفروض ان تتدخل الهيئة الملكية لتطوير منطقة الرياض لحل المشكلة ، والمطالبة لوزير الداخلية بحل جهاز المرور وإيجاد شركات أمنية متخصصة بدلاً عنها
نصراوي سابق
للأسف هذا كذب وهناك إنجازات تحققت في هذه السنوات والكؤوس موجودة في اروقة النادي وموثقة لدى رعاية الشباب لبطولات الهلال . كانت من الأسوء المباريات التي خاضها الهلال ضد النصر في هذه الفترة بسبب تدخل رئيس النصر المرحوم في خطة المدرب وكان يطالب الدفاع والوسط بإفساد هجمات الهلال من خلال لمس الكورة باليد خارج منطقة 18 وفاول ضد النصر ولا أهداف محققه !! للأسف في تلك الفترة كان التحكيم انظمته ضعيفه ومسموح به تلك الفاولات باليد دون منح اللاعب كرت أصفر . لذا تلك الفترة كان مدربي النصر لايستمرون بسبب تدخلات الرئيس المرحوم في عملهم . وكان كثير الاحتجاجات داخل الملعب وخارجه عند الهزيمة وكان يعتدي على اللاعبين والصحفيين في مقرات عملهم ، ومن عاصر تلك الفترة يذكر كل شيء . فريق النصر صعد للدرجة الأولى ظلما وإحتيال بسبب نفوذه ..............

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