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الشؤون الإسلامية تعلن نجاح خطتها في مزدلفة ومسجد المشعر الحرام

Time منذ 49 دقيقة
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الشؤون الإسلامية تعلن نجاح خطتها في مزدلفة ومسجد المشعر الحرام

منى (صدى):
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجاح خطتها الاحترازية الوقائية في مشعر مزدلفة، وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شهدت أروقة المشعر الحرام انسيابية دخول وخروج الحجاج، وتأديتهم لصلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، اقتداءً بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، في أجواء تملؤها الطمأنينة والسكينة والخشوع ، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد مساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة عضو لجنة المكتب التنفيذي لأعمال الوزارة في الحج الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجويبري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية نجاح خطة الوزارة في مشعر مزدلفة، رافعاً شكره للقيادة الرشيدة، على متابعتها الدؤوبة وحرصها الدائم لتقديم أفضل الخدمات وأجلّها، لراحة ضيوف الرحمن، وتسخير قطاعات الدولة كافة للعمل على إنجاح هذه الشعيرة الإسلامية الكبرى.

وأفاد الدكتور الجويبري أن الوزارة هيأت مساجد المشاعر ومرافقها، وجهزتها بالسجاد الفاخر، كما وفرت أجهزة قياس الحرارة ، إلى جانب إسناد تعقيم المواقع إلى شركات متخصصة في التعقيم بتقنية الأوزون قبل وأثناء وصول ضيوف الرحمن إلى المشاعر ، حتى مغادرتهم وفق (البروتوكولات) الصحية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالحج، وذلك بمتابعة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ودعمه الدائم لأعمال قطاعات الوزارة في الحج، خدمة لضيوف الرحمن وتجسيداً للرسالة السامية التي تسعى لها الوزارة، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، مقدماً شكره لجميع الفرق الميدانية والعاملين في المشاعر القائمين على تنظيم دخول الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
سبحان الله
ابن حزم
الله يشفي المرضى ويرحم المتوفين ويريرفع عن الوباء
سعد بُلع
صحيح كلامك يازائر المرور فشل في معالجة الازدحام في تلك المنطقة بل وصل الأمر انهم فقدوا السيطرة والمفروض ان تتدخل الهيئة الملكية لتطوير منطقة الرياض لحل المشكلة ، والمطالبة لوزير الداخلية بحل جهاز المرور وإيجاد شركات أمنية متخصصة بدلاً عنها
نصراوي سابق
للأسف هذا كذب وهناك إنجازات تحققت في هذه السنوات والكؤوس موجودة في اروقة النادي وموثقة لدى رعاية الشباب لبطولات الهلال . كانت من الأسوء المباريات التي خاضها الهلال ضد النصر في هذه الفترة بسبب تدخل رئيس النصر المرحوم في خطة المدرب وكان يطالب الدفاع والوسط بإفساد هجمات الهلال من خلال لمس الكورة باليد خارج منطقة 18 وفاول ضد النصر ولا أهداف محققه !! للأسف في تلك الفترة كان التحكيم انظمته ضعيفه ومسموح به تلك الفاولات باليد دون منح اللاعب كرت أصفر . لذا تلك الفترة كان مدربي النصر لايستمرون بسبب تدخلات الرئيس المرحوم في عملهم . وكان كثير الاحتجاجات داخل الملعب وخارجه عند الهزيمة وكان يعتدي على اللاعبين والصحفيين في مقرات عملهم ، ومن عاصر تلك الفترة يذكر كل شيء . فريق النصر صعد للدرجة الأولى ظلما وإحتيال بسبب نفوذه ..............

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