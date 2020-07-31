بالفيديو.. الشاعر مشعل الحارثي يلقي قصيدة ابتهاجاً بسلامة خادم الحرمين الشريفين

الرياض (صدى):
ألقى الشاعر مشعل الحارثي قصيدة بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، من المستشفي يوم أمس.
وقال الشاعر في قصيدته :
راضين باللي قدر الله راضين ..ولا على حكم الإله احتجاجي
ولو كان مرتنا من الضيق يومين .. فيها الفرح مالاج والهم لاجي.
سلامتك جتنا مع العيد عيدين .. زدنا بشوفك فرحةٍ وابتهاجي
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.
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