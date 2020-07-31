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عين زبيدة قناة أسطورية لسقيا حجاج بيت الله الحرام نفذت عام 186 هـ
منذ 20 دقيقة
477
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د محمد ماجد بخش
الذرة تتبع وحدة تمثيل مجموع الذرات المغناطيسي الممثل للثقالة الفراغية العددية، كذلك ذرات العناصر بدلالة فراغية محورية مكافئة مكملة لفترة تمثيل الثبات ووحدة المجموع عدديا ومتعاكسة فراغيا
د محمد ماجد بخش
التمثيل لمركز الذرة بتوزيع هو تفعيل لتمثيل درجات ثقالة وحدة الكتلة الكلية بدلالة مجموع العناصر الممثلة بنائيا بوحدات الفراغ الممثلة بوحدات تمثيل مجموع وحدات العناصر العددية
د محمد ماجد بخش
وحدة الكتلة المغناطيسية مرتبطة بتمثيل وحدة مجموع ذرات العنصر لا بوحدات تمثيل درجات ثقل وحدة الذرة الممثلة، الممثلة بمجموع وحدات العناصر العددية الممثلة لوحدة الثقالة البنائية المحورية العددية المنتظمة.
مطر الاسود
رحلة تكلفت الاف الملايين لاكتشاف اثار جراثيم عمرها ملايين السنين --- ودي اشوتكم في خشتكم لو كان هناك اثر للحياة في اي كوكب خارج الأرض لم يكن ليخفى على أحد ولتركو آثار تدل عليهم وبدلا عن ذلك اثبتم انفسكم بما لايدع مجالا للشك ان كل تلك الكواكب ليست إلا صحراء جرداء مقفرة
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه. لا ويعبرون على خطــوط المـشاة بعــد .😂😂.
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