الأعداد السابقة للصحيفة

النائب العام يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى وشفاء خادم الحرمين

Time منذ 3 ساعات
Views 1223
النائب العام يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى وشفاء خادم الحرمين

الرياض (صدى):
رفع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب باسمه ونيابة عن منسوبي النيابة العامة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى، داعياً الله - عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة العزيزة عليهما أعواماً عديدة، وأزمنة مديدة، وهما يرفلان بالصحة والعافية والعزة والتمكين.

وقال المعجب: نحمد الله -عز وجل- على منِّه وفضله وكريم عطائه بتماثل خادم الحرمين للشفاء وخروجه من المستشفى بعد إجراء العملية وتكللها ولله الحمد بالنجاح، مؤكداً أن عناية ورعاية القيادة الرشيدة بالوطن والمواطن والمقيم وحجاج بيت الله الحرام في آن واحد بلغت أقصاها، وتجسدت بأعمق مداها، في خضم ظروف صحية استثنائية تعج بالمنطقة والعالم بأسره، ومع ذلك أظهرت الدولة مقدرتها الفائقة على تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم مصحوبين بعناية الله وفي أجواء إيمانية يسودها الطمأنينة وتغشاها السكينة مفعمة بالتدابير الاحترازية مُحصّنة بالإجراءات الوقائية المفضية إلى تعزيز موثوقية الصحة والسلامة للجميع، نالت به المملكة شرف وسؤدد ومجد خدمة حجاج بيت الله الحرام، بكل كفاءة واقتدار تام، تواصل به دورها الرائد منذ تأسيسها على يد المغفور له - بإذن الله تعالى- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله - إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -.

واختتم معاليه تصريحه بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين ويسبغ عليه نعمة الصحة والعافية وسمو ولي عهده الامين وأن يجزيهما خير الجزاء على ما قدماه ويقدمانه لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وهي تنعم بالأمن والأمان والازدهار.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الشمس
يبرمون صفقة مع المدافع راموس مجانا ..
احمد
بالعكس شيء جميل . هذا مو للعباده بل للتذكير ومحبة لأطهر بقاع الارض
احمد
الرياح مالها دخل ... عندنا غش في المباني يشيب منه الرأس . يجب محاسبة المقاول حساب عسير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

أخر الأخبار

منظمة الصحة العالمية تحذر: كورونا خطر على القلب
منظمة الصحة العالمية تحذر: كورونا خطر على القلب
Time منذ 13 دقيقة Views 1207
حجاج بيت الله الحرام يصلون إلى مشعر منى بعد أن منٌ الله عليهم بأداء نسكهم
حجاج بيت الله الحرام يصلون إلى مشعر منى بعد أن منٌ الله عليهم بأداء نسكهم
Time منذ 21 دقيقة Views 1376
الأمير تركي الفيصل: إيران كانت وراء الهجمات ضد الأمريكيين والفرنسيين في بيروت
الأمير تركي الفيصل: إيران كانت وراء الهجمات ضد الأمريكيين والفرنسيين في بيروت
Time منذ 30 دقيقة Views 1459
الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدماً بسحب رعدية ممطرة على المشاعر المقدسة
الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدماً بسحب رعدية ممطرة على المشاعر المقدسة
Time منذ 39 دقيقة Views 1533
شؤون الحرمين تنفذ جولة ميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
شؤون الحرمين تنفذ جولة ميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
Time منذ 40 دقيقة Views 1319
​قائد منشأة الجمرات: ترتيبات وتنظيمات منشأة الجمرات تأتي في إطار جهود أمنية كبيرة
​قائد منشأة الجمرات: ترتيبات وتنظيمات منشأة الجمرات تأتي في إطار جهود أمنية كبيرة
Time منذ 46 دقيقة Views 1504
وفاة مشهور سناب شات "سعد بن درجان الشهراني"
وفاة مشهور سناب شات "سعد بن درجان الشهراني"
Time منذ 50 دقيقة Views 1858
وصفة بسيطة من الجرجير لإطالة الشعر
وصفة بسيطة من الجرجير لإطالة الشعر
Time منذ ساعة Views 1292
"فيفا" يخطط لمنح جوائز "الأفضل" لهذا العام
"فيفا" يخطط لمنح جوائز "الأفضل" لهذا العام
Time منذ ساعة Views 1593
القيادة تهنئ رئيس بنين بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس بنين بذكرى استقلال بلاده
Time منذ ساعة Views 1511