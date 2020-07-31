الأعداد السابقة للصحيفة

شؤون الحرمين تنفذ جولة ميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

Time منذ 40 دقيقة
Views 1314
شؤون الحرمين تنفذ جولة ميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

مكة المكرمة (صدى):
قام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بشؤون الحرمين فواز بن عبدالعالي السلمي ومدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود فايز بن عبدالرحمن الحارثي بجولة تفقدية على ‏إدارة العمليات، وإدارة الأبواب، وإدارة الحشود، وإدارة المشاريع، وإدارة الأمن، وصحن المطاف، وذلك للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية كافة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ‏والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد، والتأكد من الجاهزية التامة للفترة القادمة.

وتهدف الجولة لاستمرار الالتزام بتطبيق البروتوكلات الصحية والتباعد المكاني والتأكد من تطبيق الأنظمة الصادرة عن وزارة الداخلية بلبس الكمام الطبي أو القماشي أو ما يغطي الفم والأنف.

كما تأتي هذه الجولات الميدانية تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري .

Time واتساب

أحدث التعليقات

الشمس
يبرمون صفقة مع المدافع راموس مجانا ..
احمد
بالعكس شيء جميل . هذا مو للعباده بل للتذكير ومحبة لأطهر بقاع الارض
احمد
الرياح مالها دخل ... عندنا غش في المباني يشيب منه الرأس . يجب محاسبة المقاول حساب عسير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

أخر الأخبار

منظمة الصحة العالمية تحذر: كورونا خطر على القلب
منظمة الصحة العالمية تحذر: كورونا خطر على القلب
Time منذ 12 دقيقة Views 1203
حجاج بيت الله الحرام يصلون إلى مشعر منى بعد أن منٌ الله عليهم بأداء نسكهم
حجاج بيت الله الحرام يصلون إلى مشعر منى بعد أن منٌ الله عليهم بأداء نسكهم
Time منذ 21 دقيقة Views 1369
الأمير تركي الفيصل: إيران كانت وراء الهجمات ضد الأمريكيين والفرنسيين في بيروت
الأمير تركي الفيصل: إيران كانت وراء الهجمات ضد الأمريكيين والفرنسيين في بيروت
Time منذ 30 دقيقة Views 1456
الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدماً بسحب رعدية ممطرة على المشاعر المقدسة
الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدماً بسحب رعدية ممطرة على المشاعر المقدسة
Time منذ 39 دقيقة Views 1532
شؤون الحرمين تنفذ جولة ميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
شؤون الحرمين تنفذ جولة ميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
Time منذ 40 دقيقة Views 1314
​قائد منشأة الجمرات: ترتيبات وتنظيمات منشأة الجمرات تأتي في إطار جهود أمنية كبيرة
​قائد منشأة الجمرات: ترتيبات وتنظيمات منشأة الجمرات تأتي في إطار جهود أمنية كبيرة
Time منذ 46 دقيقة Views 1500
وفاة مشهور سناب شات "سعد بن درجان الشهراني"
وفاة مشهور سناب شات "سعد بن درجان الشهراني"
Time منذ 49 دقيقة Views 1856
وصفة بسيطة من الجرجير لإطالة الشعر
وصفة بسيطة من الجرجير لإطالة الشعر
Time منذ ساعة Views 1292
"فيفا" يخطط لمنح جوائز "الأفضل" لهذا العام
"فيفا" يخطط لمنح جوائز "الأفضل" لهذا العام
Time منذ ساعة Views 1591
القيادة تهنئ رئيس بنين بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس بنين بذكرى استقلال بلاده
Time منذ ساعة Views 1508