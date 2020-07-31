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​قائد منشأة الجمرات: ترتيبات وتنظيمات منشأة الجمرات تأتي في إطار جهود أمنية كبيرة

Time منذ 46 دقيقة
Views 1499
​قائد منشأة الجمرات: ترتيبات وتنظيمات منشأة الجمرات تأتي في إطار جهود أمنية كبيرة

منى (صدى):
أوضح ​قائد منشأة الجمرات العميد عبدالرحمن بن سعيد القحطاني، أن الترتيبات والتنظيمات لرئاسة أمن الدولة في منشأة الجمرات في هذا الحج الاستثنائي تأتي ضمن إطار جهود أمنية كبيرة تعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية لسلامة حجاج بيت الله الحرام .

وأشار العميد القحطاني إلى أن حج هذا العام خصص له الدور الأرضي والدور الثالث في منشأة الجمرات لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث تم استقبالهم اليوم في الدور الأرضي لرمي جمرة العقبة، بعد ترتيب وتنظيم من جميع الأجهزة الأمنية والصحية والخدمية، مشيراً إلى أن التباعد المكاني روعي أثناء رمي الجمرات، مع وضع آلية لدخول وخروج الحجاج حفاظاً على سلامتهم ، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خيراً لما يبذلونه من جهود لخدمة الحج والحجاج .

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أحدث التعليقات

الشمس
يبرمون صفقة مع المدافع راموس مجانا ..
احمد
بالعكس شيء جميل . هذا مو للعباده بل للتذكير ومحبة لأطهر بقاع الارض
احمد
الرياح مالها دخل ... عندنا غش في المباني يشيب منه الرأس . يجب محاسبة المقاول حساب عسير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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