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بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

المدينة المنورة (صدى):
أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبدالباري الثبيتي المصلين بتقوى الله ، حيث قال الله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) , مبينا أنه مع كل موسم من مواسم الطاعات يتطلع المسلم إلى عفو الله وعفو الله كلمة تبعث السكينة في النفس والطمأنينة في القلب والثقة في ما عند الله وكان الله عفوا غفورا يعفو عن المذنب ويغفر للمسيء ويتجاوز عن الخطائين .

وقال الشيخ الثبيتي في خطبة الجمعة : إن من جميل عفو الله أنه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم إليه ومن سعة عفو الله مضاعفة الحسنات والثواب , ومن جميل عفو الله أن يبدل السيئات حسنات فإذا أقلع العبد عن الحرام وباشر أسباب التوبة والطاعة ازداد إيمانا مع إيمانه فتقوى شواهد الايمان في قلبه فيكرمه الله بجميل عفوه , فما أوسع وأجمل عفوه سبحانه قال تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ) ، ومن سعة عفو الله أن رحمته تسبق غضبه وعفوه يسبق عقابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي )) .

وتابع يقول : إن من سعة عفو الله إمهال عباده قبل مؤاخذتهم فهو سبحانه يقابل جهل العباد بالحلم والذنوب بالمغفرة والمجاهرة بالستر والجحود بالإنعام من سعة الله تنوع مكفرات الذنوب ومن مكفرات الذنوب إسباغ الوضوء وذكر الله وكثرة الخطى إلى المساجد وصيام رمضان وصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ودعاء كفارة المجلس والعمرة والحج وأداء الصلاة المفروضة والصدقة والصبر وحضور مجالس الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه الحرص على طلب العفو والعافية وكان يسأل الله حين يصبح وحين يمسي (( اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي )) .

واختتم الثبيتي الخطبة موصيًا المصلين بإظهار شعائر الإسلام ومنها التكبير المقيد وعقب الصلوات الفرائض الذي يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد" .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
سبحان الله
ابن حزم
الله يشفي المرضى ويرحم المتوفين ويريرفع عن الوباء
سعد بُلع
صحيح كلامك يازائر المرور فشل في معالجة الازدحام في تلك المنطقة بل وصل الأمر انهم فقدوا السيطرة والمفروض ان تتدخل الهيئة الملكية لتطوير منطقة الرياض لحل المشكلة ، والمطالبة لوزير الداخلية بحل جهاز المرور وإيجاد شركات أمنية متخصصة بدلاً عنها
نصراوي سابق
للأسف هذا كذب وهناك إنجازات تحققت في هذه السنوات والكؤوس موجودة في اروقة النادي وموثقة لدى رعاية الشباب لبطولات الهلال . كانت من الأسوء المباريات التي خاضها الهلال ضد النصر في هذه الفترة بسبب تدخل رئيس النصر المرحوم في خطة المدرب وكان يطالب الدفاع والوسط بإفساد هجمات الهلال من خلال لمس الكورة باليد خارج منطقة 18 وفاول ضد النصر ولا أهداف محققه !! للأسف في تلك الفترة كان التحكيم انظمته ضعيفه ومسموح به تلك الفاولات باليد دون منح اللاعب كرت أصفر . لذا تلك الفترة كان مدربي النصر لايستمرون بسبب تدخلات الرئيس المرحوم في عملهم . وكان كثير الاحتجاجات داخل الملعب وخارجه عند الهزيمة وكان يعتدي على اللاعبين والصحفيين في مقرات عملهم ، ومن عاصر تلك الفترة يذكر كل شيء . فريق النصر صعد للدرجة الأولى ظلما وإحتيال بسبب نفوذه ..............

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