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النفط يواصل الارتفاع من أدنى مستوى في 3 أسابيع

Time منذ ساعة
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النفط يواصل الارتفاع من أدنى مستوى في 3 أسابيع

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن لامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، في استجابة لتراجع قياسي في النمو الأمريكي إذ يعصف فيروس كورونا بأكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم.

وارتفع خام برنت 41 سنتاً أو ما يعادل واحداً بالمئة إلى 43.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش.

وأمس الخميس، أغلق برنت منخفضاً 1.9% بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو تموز.

وربح الخام الأمريكي 43 سنتاً أو ما يعادل 1.1% إلى 40.35 دولار بعد أن انخفض 3.3% في الجلسة السابقة، ليرتفع عن مستويات متدنية لم يشهدها منذ العاشر من يوليو (تموز).

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أحدث التعليقات

الشمس
يبرمون صفقة مع المدافع راموس مجانا ..
احمد
بالعكس شيء جميل . هذا مو للعباده بل للتذكير ومحبة لأطهر بقاع الارض
احمد
الرياح مالها دخل ... عندنا غش في المباني يشيب منه الرأس . يجب محاسبة المقاول حساب عسير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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