النفط يواصل الارتفاع من أدنى مستوى في 3 أسابيع

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن لامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، في استجابة لتراجع قياسي في النمو الأمريكي إذ يعصف فيروس كورونا بأكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم.
وارتفع خام برنت 41 سنتاً أو ما يعادل واحداً بالمئة إلى 43.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش.
وأمس الخميس، أغلق برنت منخفضاً 1.9% بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو تموز.
وربح الخام الأمريكي 43 سنتاً أو ما يعادل 1.1% إلى 40.35 دولار بعد أن انخفض 3.3% في الجلسة السابقة، ليرتفع عن مستويات متدنية لم يشهدها منذ العاشر من يوليو (تموز).