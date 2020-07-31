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المياه الوطنية تضخ 640.000 متر مكعب لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم عرفة

Time منذ ساعتين
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المياه الوطنية تضخ 640.000 متر مكعب لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم عرفة

منى (صدى):
أعلنت شركة المياه الوطنية عن مواصلة إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضحت الشركة أن كميات المياه المستلمة من محطات تحلية المياه المالحة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغت ما يقارب (640,000) متر مكعب ، حيث كان نصيب مشعر عرفات منها (40,000) م3 .

وأشارت الشركة أنه على صعيد الكفاءة التشغيلية، فقد بلغ إجمالي كميات المياه الموزعة من قبل الشركة للأربع وعشرين ساعة الماضية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف إلى (640,000) ألف متر مكعب ليصل معدل الضخ المستمر إلى (21) ساعة في اليوم للأحياء المخدومة بالشبكات بمدينة مكة المكرمة وعلى مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام.

و لم تشهد الشركة بتوفيق من الله أي انقطاعات مؤثرة على عملياتها التشغيلية مع عدم رصد أي حالات تخل بالأمن والسلامة ولله الحمد مع استمرارية الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ -لاسمح الله- وفقاً للممارسات المهنية وتبعا للبروتوكولات الصحية .

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أحدث التعليقات

omar
المهم الرجال طلع ورجع لايكون جاب معه كرونا وينقل المرض للعيبة الهلال ويخصرون ال8 المبارياة القادمه
د محمد ماجد بخش
بناء الكتل المغناطيسية يتم بوحدات الذرات لا غير. يعني وحدة مجموع الأنوية وأتحدى علماء العالم في هذا لأنه نتاج علمي بحثي تم اغتيال صاحبه ببهتان عظيم
د محمد ماجد بخش
بناء الكتل المغناطيسية يتم بوحدات الذرات لا غير. يعني وحدة مجموع الأنوية وأتحدى علماء العالم فب هذا لأنه نتاج علمي بحثي تم اغتيال صاحبه ببهتان عظيم
د محمد ماجد بخش
قوة الدرجة المغناطيسية تتأتى من ثقل شغل محيط المركز بدلالة وحدات ثقالته الفراغية العددية الممثلة لدرجة ثقله المحورية ودرجة ثباتها المغناطيسي التجريبي المكمل.
د محمد ماجد بخش
كم الإلكترونات هو محصور في الدرجة الفراغية المغناطيسية التي تمثل لدرجة الثقالة. والثقالة نوعان مادية وغير مادية ( مغناطيسية غير ثقالية في الكتلة الممثلة للمجموع بل في الاتجاهات المحورية العددية المكافئة لوحدة المركز فهي ذات معيارين أولي مادي وثانوي فراغي جديد ممثل لدرجة المجموع ولكن بدلالة ثقل مركز المحاور المكافئة الممثلة)

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