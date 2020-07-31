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جموع المصلين بمناطق المملكة يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في أكثر من 17 ألف جامعاً ومسجداً

Time منذ 4 ساعات
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جموع المصلين بمناطق المملكة يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في أكثر من 17 ألف جامعاً ومسجداً

الرياض (صدى):
أدى المصلون صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، في (17129) جامعاً ومسجداً إضافياً بمناطق ومحافظات المملكة في طمأنينة وسكينة وخشوع، حيث شهدت الجوامع والمساجد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا تماشياً مع تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

وقد تطرق الخطباء في خطبهم إلى ما منّ الله به على حجاج بيت الله من الوقوف بعرفة في أجواء إيمانية وسكينة وطمأنينة، مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لخدمة ضيوف الرحمن وإقامة فريضة الحج رغم جائحة كورونا .

كما تحدثوا عن أحكام الأضحية وما يتعلق بالعيد وأيام التشريق من أحكام وفضائل يشترك فيها الحاج وغير الحاج، داعين إلى التمسك بالكتاب والسنة واغتنام الفضائل والإكثار من نوافل العبادة والدعاء .

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد هيأت جميع الجوامع والمساجد الإضافية للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية، كما أكدت على منسوبي المساجد فتحها قبل الصلاة بساعة، وإغلاقها بعد صلاة العيد، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وفق بروتوكول العودة إلى المساجد، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

 

 

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أحدث التعليقات

omar
المهم الرجال طلع ورجع لايكون جاب معه كرونا وينقل المرض للعيبة الهلال ويخصرون ال8 المبارياة القادمه
د محمد ماجد بخش
بناء الكتل المغناطيسية يتم بوحدات الذرات لا غير. يعني وحدة مجموع الأنوية وأتحدى علماء العالم في هذا لأنه نتاج علمي بحثي تم اغتيال صاحبه ببهتان عظيم
د محمد ماجد بخش
بناء الكتل المغناطيسية يتم بوحدات الذرات لا غير. يعني وحدة مجموع الأنوية وأتحدى علماء العالم فب هذا لأنه نتاج علمي بحثي تم اغتيال صاحبه ببهتان عظيم
د محمد ماجد بخش
قوة الدرجة المغناطيسية تتأتى من ثقل شغل محيط المركز بدلالة وحدات ثقالته الفراغية العددية الممثلة لدرجة ثقله المحورية ودرجة ثباتها المغناطيسي التجريبي المكمل.
د محمد ماجد بخش
كم الإلكترونات هو محصور في الدرجة الفراغية المغناطيسية التي تمثل لدرجة الثقالة. والثقالة نوعان مادية وغير مادية ( مغناطيسية غير ثقالية في الكتلة الممثلة للمجموع بل في الاتجاهات المحورية العددية المكافئة لوحدة المركز فهي ذات معيارين أولي مادي وثانوي فراغي جديد ممثل لدرجة المجموع ولكن بدلالة ثقل مركز المحاور المكافئة الممثلة)

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