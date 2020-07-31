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اللواء البسامي: ضيوف الرحمن وصلوا لمنشأة الجمرات بالوقت المحدد وسط تنظيم أمني ومروري رائع

Time منذ 15 دقيقة
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اللواء البسامي: ضيوف الرحمن وصلوا لمنشأة الجمرات بالوقت المحدد وسط تنظيم أمني ومروري رائع

منى (صدى):
كد مدير عام المرور مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي أن حجاج بيت الله الحرام وصلوا بعد صلاة فجر اليوم العاشر من ذي الحجة إلى منشأة الجمرات لرمي جمرة العقبة في الوقت المحدد للخطوط الناقلة من مشعر مزدلفة إلى منى وسط تنظيم أمني ومروري رائع جداً .

وقال:" الخطط الأمنية التي وضعت لموسم حج هذا العام حققت أهدافها ولله الحمد، ولا زلنا مستمرين في تنفيذ هذه الخطط لباقي اليوم، وعزا ما تحقق من نجاح للخطة الأمنية والمرورية يأتي بعد توفيق الله ثم بمتابعة لحظية من معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج ، ونائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان اللذان يشاركان لحظة بلحظة في تنفيذ تفاصيل الخط الأمنية والمرورية لموسم هذا الحج .

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أحدث التعليقات

omar
المهم الرجال طلع ورجع لايكون جاب معه كرونا وينقل المرض للعيبة الهلال ويخصرون ال8 المبارياة القادمه
د محمد ماجد بخش
بناء الكتل المغناطيسية يتم بوحدات الذرات لا غير. يعني وحدة مجموع الأنوية وأتحدى علماء العالم في هذا لأنه نتاج علمي بحثي تم اغتيال صاحبه ببهتان عظيم
د محمد ماجد بخش
بناء الكتل المغناطيسية يتم بوحدات الذرات لا غير. يعني وحدة مجموع الأنوية وأتحدى علماء العالم فب هذا لأنه نتاج علمي بحثي تم اغتيال صاحبه ببهتان عظيم
د محمد ماجد بخش
قوة الدرجة المغناطيسية تتأتى من ثقل شغل محيط المركز بدلالة وحدات ثقالته الفراغية العددية الممثلة لدرجة ثقله المحورية ودرجة ثباتها المغناطيسي التجريبي المكمل.
د محمد ماجد بخش
كم الإلكترونات هو محصور في الدرجة الفراغية المغناطيسية التي تمثل لدرجة الثقالة. والثقالة نوعان مادية وغير مادية ( مغناطيسية غير ثقالية في الكتلة الممثلة للمجموع بل في الاتجاهات المحورية العددية المكافئة لوحدة المركز فهي ذات معيارين أولي مادي وثانوي فراغي جديد ممثل لدرجة المجموع ولكن بدلالة ثقل مركز المحاور المكافئة الممثلة)

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