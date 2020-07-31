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مدني جازان يجدد تحذيراته من استمرار التقلبات الجوية

Time منذ ساعة
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مدني جازان يجدد تحذيراته من استمرار التقلبات الجوية

جازان (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم ، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية تتسبب في أتربة مثارة وارتفاع في أمواج البحر مع شبه انعدام في مدى الرؤية .

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي على أهمية التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية ومنها الأسلاك والتوصيلات الكهربائية، وذلك تفادياً لمخاطر الصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول سيرًا أو بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وتوخي الحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني

هنا

وأكد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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أحدث التعليقات

omar
المهم الرجال طلع ورجع لايكون جاب معه كرونا وينقل المرض للعيبة الهلال ويخصرون ال8 المبارياة القادمه
د محمد ماجد بخش
بناء الكتل المغناطيسية يتم بوحدات الذرات لا غير. يعني وحدة مجموع الأنوية وأتحدى علماء العالم في هذا لأنه نتاج علمي بحثي تم اغتيال صاحبه ببهتان عظيم
د محمد ماجد بخش
بناء الكتل المغناطيسية يتم بوحدات الذرات لا غير. يعني وحدة مجموع الأنوية وأتحدى علماء العالم فب هذا لأنه نتاج علمي بحثي تم اغتيال صاحبه ببهتان عظيم
د محمد ماجد بخش
قوة الدرجة المغناطيسية تتأتى من ثقل شغل محيط المركز بدلالة وحدات ثقالته الفراغية العددية الممثلة لدرجة ثقله المحورية ودرجة ثباتها المغناطيسي التجريبي المكمل.
د محمد ماجد بخش
كم الإلكترونات هو محصور في الدرجة الفراغية المغناطيسية التي تمثل لدرجة الثقالة. والثقالة نوعان مادية وغير مادية ( مغناطيسية غير ثقالية في الكتلة الممثلة للمجموع بل في الاتجاهات المحورية العددية المكافئة لوحدة المركز فهي ذات معيارين أولي مادي وثانوي فراغي جديد ممثل لدرجة المجموع ولكن بدلالة ثقل مركز المحاور المكافئة الممثلة)

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