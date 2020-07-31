الأعداد السابقة للصحيفة

الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في 4 سنوات ونصف بفعل تراجع الدولار

Time منذ 41 دقيقة
Views 1428
الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في 4 سنوات ونصف بفعل تراجع الدولار

وكالات (صدى):
ارتفع الذهب اليوم ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري في نحو أربع سنوات ونصف السنة إذ انخفض الدولار أكثر بعد بيانات أمريكية سلبية أُضيفت إلى الشكوك بشأن انتعاش سريع من تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا، مما دفع المستثمرين صوب شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1967.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0458 بتوقيت جرينتش بعد أن أوقف سلسلة مكاسب استمرت على مدى تسع جلسات أمس الخميس. وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة واحدا في المائة إلى 1961.30 دولار.

وتراجع الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عامين ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء شهري في عشر سنوات، مما يقلص تكلفة المعدن الثمين للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، هذا فضل من الله ورحمة منه سبحانه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ، طالع من الشر ياخادم البيتين الشريفين .. ربنا يتمم لكم باالصحة والعافيه .. آمين .. .. وكل عام وانتم بخير وصحة وسلام .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم العام طفت وسعيت في العصر قفلوا الصحن من الزحام و طفت في الدور الثاني بطلوع الروح والسعي زحمه لايعلمها إلى الله

أخر الأخبار

خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الأضحى
خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الأضحى
Time منذ 4 دقائق Views 1164
مشاكل تقنية تعرقل رحلة «ناسا» للمريخ
مشاكل تقنية تعرقل رحلة «ناسا» للمريخ
Time منذ 17 دقيقة Views 310
تعرف على مزايا اسورة تطمن الذكية التي ظهرت في يد الحجاج
تعرف على مزايا اسورة تطمن الذكية التي ظهرت في يد الحجاج
Time منذ 29 دقيقة Views 1477
الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في 4 سنوات ونصف بفعل تراجع الدولار
الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في 4 سنوات ونصف بفعل تراجع الدولار
Time منذ 41 دقيقة Views 1428
فتاة تنجو من الموت بعد توقف قلبها لمدة 3 أيام
فتاة تنجو من الموت بعد توقف قلبها لمدة 3 أيام
Time منذ 54 دقيقة Views 617
حج استثنائي
حج استثنائي
Time منذ ساعة Views 194
صورة مؤثرة لامرأة تدعو وحيدة في الحرم المكي
صورة مؤثرة لامرأة تدعو وحيدة في الحرم المكي
Time منذ ساعة Views 1019
الحكم بسجن مطرب شهير لاغتصابه 21 فتاة
الحكم بسجن مطرب شهير لاغتصابه 21 فتاة
Time منذ ساعة Views 2086
بالفيديو.. رجل يضرب طفلًا بوحشية بزعم تهذيبه
بالفيديو.. رجل يضرب طفلًا بوحشية بزعم تهذيبه
Time منذ ساعة Views 690
«المسند» : الموجة الحارة مستمرة حتى منتصف الأسبوع القادم
«المسند» : الموجة الحارة مستمرة حتى منتصف الأسبوع القادم
Time منذ ساعتين Views 1913