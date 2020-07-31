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صورة مؤثرة لامرأة تدعو وحيدة في الحرم المكي
منذ ساعة
1019
3
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، هذا فضل من الله ورحمة منه سبحانه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ، طالع من الشر ياخادم البيتين الشريفين .. ربنا يتمم لكم باالصحة والعافيه .. آمين .. .. وكل عام وانتم بخير وصحة وسلام .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم العام طفت وسعيت في العصر قفلوا الصحن من الزحام و طفت في الدور الثاني بطلوع الروح والسعي زحمه لايعلمها إلى الله
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