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«المسند» : الموجة الحارة مستمرة حتى منتصف الأسبوع القادم

Time منذ 30 دقيقة
Views 1511
«المسند» : الموجة الحارة مستمرة حتى منتصف الأسبوع القادم

علي القحطاني (صدى):
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، أن الموجة الحارة التي تجتاح المنطقة مستمرة حتى منتصف الأسبوع القادم.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏الموجة الحارة والقياسية في المنطقة مستمرة حتى منتصف الأسبوع القادم؛ حيث من المتوقع أن تنخفض قليلاً".

وأوضح "المسند" أن ذلك: " بعدما يتزحزح ـ بإذن الله ـ مرتفع جوي علوي (ثقيل) جاثم فوق المنطقة كالقبة العملاقة، يمنع الرياح الصاعدة الحارة من الارتفاع؛ فترتد إلى سطح الأرض لتصنع فقاعة هوائية ملتهبة".

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.😂.😋😋😋.😊.🤣.
ابو محمد 😎 ✍️
الخطا وارد .. .. جل من لا يخطيء .. صحيح هو خطا جسيم ، ولكن صيام الصائمون صحيح بإذن الله ، وربنا يغفر للمؤذن خطأه الغير مقصود ، فهو أهل التقوى وأهل المغفره سبحانه ..
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