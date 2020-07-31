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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة). فيما تتكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقتي تبوك و الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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.😂.😋😋😋.😊.🤣.
ابو محمد 😎 ✍️
الخطا وارد .. .. جل من لا يخطيء .. صحيح هو خطا جسيم ، ولكن صيام الصائمون صحيح بإذن الله ، وربنا يغفر للمؤذن خطأه الغير مقصود ، فهو أهل التقوى وأهل المغفره سبحانه ..
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